Chi è Paolo Ciavarro? Età, carriera, laurea, genitori, fidanzata e figlio

Dopo aver studiato economia all’Università LUISS di Roma, Paolo Ciavarro ha debuttato in televisione nel 2013 nel reality show Pechino Express. Ha brillato in diverse puntate del programma ma è stato eliminato prima della semifinale, aggiudicandosi il quinto posto. Dopo tre anni, è tornato in televisione come collaboratore del programma Forum in onda su Canale 5 e diretto da Barbara Palombelli. Nello stesso ruolo, partecipa anche allo spin-off del programma, in onda su Rete 4, Lo sportello di Forum. L’anno successivo ottiene un posto come co-conduttore del day-time del talent show Amici insieme ai ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Viene riconfermato nello stesso ruolo nel 2018, questa volta affiancato da Marcello Sacchetta e dalla ballerina Lorella Boccia. Due anni dopo, nel 2020, entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Ciavarro ha perso in finale contro la modella e showgirl Paola Di Benedetto, che ha vinto con il 56% dei voti. I due concorrenti del reality nel 2020 riappariranno insieme nel programma Disconnessi On The Road affiancati anche dalla conduttrice e modella Giulia Salemi. Il programma è una replica del precedente On the Road, andato in onda su Italia 1 dal 2004 al 2006. In questa nuova edizione, i tre viaggiano per l’Italia a bordo di un piccolo autobus alla scoperta di luoghi preziosi e poco conosciuti della nazione. Sempre nel 2020, partecipa come concorrente con la compagna Clizia Incorvaia al programma di Italia 1 Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota.

Vita privata

Paolo Ciavarro è figlio d’arte, nato da due volti noti della tv e del cinema: Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Fin da bambino ha una passione per lo sport, in particolare per il calcio. Comincia a giocare a pallone quando ha appena 6 anni e già a 17 è allenatore, ma in seguito è costretto a dedicare meno tempo al pallone a causa degli impegni scolastici. Nel 2013 Paolo Ciavarro ufficializza la sua prima relazione importante, quella con la giovane Alicia Bosco. I due rimangono insieme per cinque anni e decidono di separarsi di comune accordo nel 2018. Pochi mesi dopo si vocifera riguardo un presunto flirt tra Ciavarro e Laura Frenna, ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne. I due si sarebbero conosciuti l’anno precedente negli studi Mediaset, quando lui lavora al daytime di Amici e lei è entrata nella Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi. Anche questa relazione però non dura e giunge al capolinea dopo pochi mesi. Quando nel 2020 Ciavarro entra nella casa del Grande Fratello VIP conosce Clizia Incorvaia, modella e influencer, e davanti alle telecamere del reality di Canale 5 esplode il loro amore. Clizia viene eliminata prima di Ciavarro ma quando anche lui termina la sua esperienza nella casa decidono di restare insieme e vanno a convivere a Roma. Dopo due anni, in seguito a diverse dichiarazioni della coppia riguardo al sogno di avere figli, nell’agosto 2021 Clizia Incorvaia annuncia sui social di essere incinta. È questa la seconda gravidanza per l’attrice, che ha già una figlia, Nina, avuta dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, ex frontman del gruppo Le Vibrazioni. La coppia passa momenti di tensione durante le vacanze di Natale 2021, quando la piccola Nina si ammala di Covid. Più tardi, è la stessa Incorvaia a contrarre il virus, da cui per fortuna riesce a riprendersi nel giro di poco tempo. Fortunatamente tutto si risolve per il meglio e il 19 febbraio 2022 nasce il piccolo Gabriele Ciavarro.

Dove vive Paolo Ciavarro?

Dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Ciavarro ha comprato casa insieme alla fidanzata Clizia Incorvaia. I due, infatti, non hanno aspettato a fare questo passo e sono andati a vivere in un appartamento della capitale insieme a Nina, la figlia della Incorvaia nata dalla precedente relazione con Sarcina. Un grande passo per i due e per la loro relazione!

Chi sono i genitori di Paolo Ciavarro?

Suo padre è l’attore e produttore cinematografico Massimo Ciavarro, con cui Paolo ha partecipato a Pechino Express. Sua madre è la famosa attrice Eleonora Giorgi.

Quanto è alto Paolo Ciavarro?

Paolo Ciavarro è un uomo molto alto.