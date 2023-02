Chi è Paolo Vallesi? Età, moglie, figli, biografia, canzoni

Paolo Vallesi, la meraviglia senza età! Nato il 18 maggio 1964 a Firenze, questo cantautore italiano ha sfidato le leggi del tempo e continua a fare rock!

Paolo Vallesi è una vera volpe d’argento, a 58 anni! Da anni è felicemente sposato con Cinzia e ha un figlio, Francesco, nato nel 1997. In una recente intervista a Vanity Fair, l’artista ha raccontato:

A 38 anni ho finalmente chiuso con la madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando avevo 18 anni, ma per poter diventare un rubacuori adolescenziale dovevo fingere di essere single. Dopo la separazione, è stata dura non avere mio figlio intorno, e non intendo solo in cucina!

Sembra che Vallesi abbia finalmente trovato quella giusta: la sua nuova fidanzata, Sara!

Biografia

Fin dal momento in cui è stato abbastanza grande da raggiungere i tasti, Paolo Vallesi ha capito che la musica era la sua vera vocazione. Ha iniziato a tintinnare al pianoforte alla matura età di nove anni e non si è mai guardato indietro: il successo era scontato!

Nel 1990 pubblica il suo primo brano Ritornare a vivere/Sta diventando una donna e ottiene anche un posto nella compilation Un disco per l’estate. L’anno successivo, Paolo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili e si aggiudica la corona nella categoria Giovani. Nel 1992 fa un ritorno trionfale a Sanremo nella categoria Big, piazzandosi al terzo posto con La forza della vita – a proposito di ritorni!

Nel 1994, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci e Irene Grandi pubblicano l’album di successo Non mi tradire. Poi, nel 1996, Eros decide di tentare la strada del Festival di Sanremo con “Non andare via”, ma purtroppo si piazza solo al diciottesimo posto. Non si lascia scoraggiare e pubblica Non essere mai grande su CGD con l’aiuto di Paolo Vallesi e Alejandro Sanz nella canzone “Grande”. Ma aspettate, non è tutto! La sua vecchia casa discografica ha deciso di dimostrare il proprio apprezzamento per il suo successo pubblicando Le sue più belle canzoni, un album di greatest hits con tutti i suoi più grandi successi. Una situazione vantaggiosa per tutti!

Dopo una pausa di tre anni per dare il benvenuto al suo piccolo Francesco, Vallesi è tornato con il suo quinto album Sabato 17:45 e un tour di accompagnamento: un vero e proprio ritorno!

Nel 2002 ha debuttato Felici di essere, i più grandi successi di Vallesi con alcuni brani inediti. Nel 2003 l’album viene rinnovato e ribattezzato Best of, con tanto di duetto con Mara di Spagna. Nel 2005 Paolo Vallesi partecipa al reality show La Talpa e si scopre che la talpa è sempre stata lui: subdolo!