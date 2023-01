Chi è Patrick Critaldi figlio di Claudia Cardinale? La storia, Età, stupro, padre e vita privata

Claudia Cardinale, la celebre diva del cinema che compie 85 anni ad aprile, è nata in Tunisia ma si è sempre identificata come italiana. Artista straordinaria, ha incantato gli spettatori con i suoi numerosi capolavori, in particolare C’era una volta il West di Sergio Leone, 8 1/2 di Federico Fellini e il suo primo grande successo I Soliti Ignoti di Monicelli. Nonostante il successo, la Cardinale ha vissuto un grande dolore nel suo passato a causa di uno stupro subito a 16 anni, da cui è nato il suo primogenito, Patrick Critaldi.

Claudia Cardinale è nata da una situazione di stupro di cui si conoscono i dettagli.

Alla tenera età di 16 anni, Claudia Cardinale ha vissuto un evento traumatico quando è stata violentata da uno sconosciuto più grande di lei. Da questo evento è nato il figlio Patrick Critaldi, nato a Londra per mantenere segreta la gravidanza. La Cardinale ha raccontato al Corriere della Sera la difficoltà di quei mesi di lontananza dalla sua terra, alle prese con una cultura e una lingua che non capiva bene. Nonostante le difficoltà, l’esperienza nel mondo del cinema le ha dato un senso di salvezza e di conforto. Critaldi si accorse di essere incinta quando gli chiese di rompere il contratto. Questo rafforzò il loro rapporto, poiché lei divenne più aperta e onesta.

Il rimpianto per le bugie

Claudia Cardinale non ha mai rivelato la sua vera identità a suo figlio, come Jack Nicholson ha fatto quando ha scoperto che sua sorella era in realtà sua madre. Ha espresso il suo rammarico per questa decisione, per la quale non era più possibile mantenere il segreto con Enzo Biagi: “Era necessario. Il coraggio si chiama solo quando è necessario. Non può essere anticipato. Tuttavia, se avessi potuto tornare indietro nel tempo, sarei stato sincero con mio figlio. Allora non avevo quel coraggio”, e in passato ha avuto modo di spiegare perché ha scelto di tenere Patrick: “Quando quell’uomo ha scoperto che ero incinta, è tornato, chiedendomi di abortire. Non ho pensato nemmeno per un momento di porre fine al mio bambino non ancora nato! Ne ho discusso con i miei genitori e con mia sorella Blanche, che mi hanno sostenuto, e tutti insieme abbiamo deciso che il mio bambino doveva essere cresciuto in famiglia, come un fratellino”.

Patrick Critaldi è un professionista la cui occupazione è attualmente sconosciuta.

Patrick Critaldi, figlio di Claudia Cardinale, non è noto per quanto riguarda la sua vita privata e professionale. Si sa, però, che è nonno di Lucilla, nata nel 1979, e di Milo, nato nel 2013. La Cardinale ha sviluppato un forte legame con i suoi figli e Patrick la accompagna spesso nelle occasioni importanti. Inoltre, i due hanno istituito una fondazione a nome di Claudia. Inoltre, è stata la figlia della Cardinale a collaborare con Cinecittà per la realizzazione del libro “L’Indomabile”, che racconta la vita dell’attrice e che è stato presentato a Roma.

