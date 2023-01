Chi è Patrizia Baldi? Età, matrimonio e figli della moglie di Claudio Villa

L’impareggiabile Patrizia Baldi, nata il 21 gennaio 1957, è stata l’amata moglie dell’amato cantante Claudio Villa.

Patrizia età, marito, figli

Alla tenera età di sedici anni, Patrizia Baldi si è innamorata del più grande Claudio Villa. Nonostante la differenza di età di trentuno anni, la loro appassionata storia d’amore sfociò in un matrimonio in Campidoglio il 18 luglio 1975. Il loro amore durò fino alla morte di Claudio e fu benedetto da due bellissime figlie, Andrea Celeste (1980) e Aurora (1981).

Claudio Villa, amato nome d’arte di Claudio Pica, è stato un appassionato cantante e attore italiano nato a Roma il 1° gennaio 1926 e purtroppo scomparso a Padova il 7 febbraio 1987.

Nato in una famiglia di modeste origini, con il padre vetturino e la madre casalinga, fin da piccolo ha avuto un’innata passione per il canto. Nel 1946 ebbe l’occasione di mostrare il suo talento nelle trasmissioni di Radio Roma, segnando il suo debutto radiofonico.

Dal 1945 si è fatto un nome, in particolare nel 1955, quando ha fatto colpo al Festival di Sanremo come magistrale tenore popolare. Il suo repertorio era una miscela di romanza italiana, stornello romanesco e canzone napoletana, che gli valse il titolo di “reuccio della canzone”. La sua fama fu immensa, sia a livello nazionale che internazionale, raggiungendo l’apice tra il 1957 e il 1968.

La sua prolifica carriera lo ha visto autore di 35 canzoni e vendere 45 milioni di dischi in tutto il mondo, imponendosi come uno degli artisti di maggior successo del suo tempo. Con Domenico Modugno condivide il record di quattro vittorie al Festival di Sanremo: nel 1955 con “Buongiorno tristezza”, nel 1957 con “Corde della mia chitarra”, nel 1962 con “Addio…addio” (in coppia con Modugno) e nel 1967 con “Non pensare a me”. È stato anche il fiero vincitore della Serata degli Autori Indipendenti, fuori concorso al Festival del 1957, con la canzone “Ondamarina”.