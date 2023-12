Pierluigi Diaco, noto giornalista, speaker radiofonico e conduttore televisivo di 42 anni, è una figura di spicco nei programmi “Ti sento” e “Bella Ma’,” entrambi in onda su Rai 2. Oltre alla sua brillante carriera, Diaco è felicemente sposato. In questo articolo, esploreremo la vita privata di Pierluigi Diaco, inclusa la sua relazione matrimoniale, la sua biografia e altro ancora.

Chi è Pierluigi Diaco

Prima di entrare nel dettaglio sulla vita privata di Pierluigi Diaco, diamo uno sguardo alla sua storia. Nato a Roma il 23 giugno 1977, Pierluigi, noto come Pigi, ha affrontato la perdita del padre in giovane età e ha cresciuto con sua madre e le sue sorelle. È stato tra i fondatori del Coordinamento Antimafia insieme ad Andrea Scrosati. La sua carriera giornalistica è iniziata nel 1995 su TMC, e da allora ha lavorato in varie reti televisive con diversi format. Nel 2010 ha condotto “Unomattina Estate,” e nel 2015 è diventato un concorrente de “L’Isola dei Famosi,” venendo eliminato alla quinta puntata. È diventato noto al grande pubblico con il talk show “Io e te” e, da quest’autunno, conduce “Bella Ma’” su Rai 2.

Il Marito di Pierluigi Diaco

Il marito di Pierluigi Diaco è il noto collega Alessio Orsingher, anch’egli volto televisivo di rilievo e membro del cast di “Tagadà” su La7. Il legame tra Pigi e Alessio è diventato ufficiale il 8 novembre 2017, in una cerimonia celebrata nientemeno che da Maurizio Costanzo. La loro storia d’amore è iniziata nel 2015, quando si sono incontrati a una festa, e dopo due anni hanno deciso di formalizzare il loro impegno reciproco.





Pierluigi Diaco ha dichiarato in un’intervista a Paola Perego che lui e il marito desiderano adottare un bambino, se la legge italiana lo permetterà. Alessio Orsingher è nato il 19 febbraio 1986, il che significa che ci sono 9 anni di differenza tra lui e Pierluigi Diaco. Dopo una parentesi nel mondo della pallavolo, Alessio si è laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Pisa e ha avviato la sua carriera in televisione, diventando noto al pubblico grazie al programma “Tagadà” su La7.

Le Voci sulla Ex Moglie di Pierluigi Diaco

In passato, sono circolate voci riguardo a una presunta ex moglie di Pierluigi Diaco. Tuttavia, queste voci sembrano prive di fondamento. La discussione su questa presunta ex moglie è emersa durante un’intervista con Vittorio Sgarbi nella puntata di “Io e te” del 16 giugno 2020, durante la quale il critico d’arte ha accennato a un’ipotetica donna del passato di Diaco, amica di Sgarbi. Tuttavia, sembra che questa speculazione non sia fondata.

In conclusione, Pierluigi Diaco è un professionista di successo nel mondo del giornalismo e dell’intrattenimento televisivo. La sua vita privata è caratterizzata da una relazione felice con il marito Alessio Orsingher e dal desiderio di formare una famiglia. Le voci sulla sua presunta ex moglie sembrano essere infondate, e Diaco continua a essere una figura di rilievo nei media italiani.