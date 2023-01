Chi è Pierpaolo Pretelli? Età, carriera, figlio, Giulia Salemi, ex moglie, foto e Instagram

Pierpaolo Pretelli è una celebrità amatissima in TV! È il Velino originale di Striscia la Notizia, corteggiatore di Uomini e Donne e inquilino del popolarissimo Grande Fratello Vip. Lo abbiamo visto anche a Domenica In, stupendo il pubblico con canti e balli durante il suo gioco telefonico. Recentemente è tornato sul piccolo schermo, mostrando le sue incredibili imitazioni nel Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show. Oggi la sua fidanzata Giulia Salemi sarà ospite di Verissimo e condividerà la sua storia con la bravissima Silvia Toffanin. Pierpaolo Pretelli è una star straordinaria e non vediamo l’ora di vedere cosa farà in futuro!

Siamo appassionati di Pierpaolo Pretelli e di tutto ciò che ha realizzato! I suoi risultati sono davvero notevoli e siamo in soggezione per il suo talento.

Pierpaolo Pretelli, nato sotto il segno del Leone il 31 luglio 1990, ha 32 anni ed è pieno di passione. Si è diplomato al liceo scientifico e si è trasferito a Roma per laurearsi in Giurisprudenza, ma alla fine ha deciso di inseguire il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo.

La carriera

Pretelli è salito alla ribalta nel 2013 quando è stato scelto come primo velino di Striscia la Notizia al fianco di Elia Fongaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Nel 2018 la carriera di Pierpaolo ha raggiunto nuove vette con la partecipazione a Temptation Island Vip come tentatore e a Uomini e Donne come corteggiatore. Ha fatto anche un’apparizione al Grande Fratello Vip, cementando ulteriormente il suo status di celebrità.

Il sogno di una vita di Pretelli di lavorare in radio si sta finalmente realizzando, visto che ha recentemente annunciato di essere entrato a far parte della rinomata emittente R101! Era così entusiasta della notizia che non ha potuto fare a meno di condividerla sul suo profilo Instagram. Non sorprende che Pretelli guardi a Fiorello come al suo idolo: questo è il momento che stava aspettando!

Giulia Salemi, figlio, ex moglie, matrimonio

Pierpaolo Petrelli è stato appassionato della modella cubana Ariadna Romero, con la quale ha condiviso una bellissima storia d’amore. Da questa unione è nato nel 2017 il figlio Leonardo. Oggi Pierpaolo risiede a Roma con il fratello Giulio e proprio nella casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore con Giulia Salemi.

Instagram di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è un fenomeno dei social media! Il suo profilo Instagram, @pierpaolopretelliofficial, è particolarmente popolare con ben 640 mila follower! Non c’è da stupirsi che sia così amato sulla piattaforma.