Chi è Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia ospite a Oggi è un altro giorno: Temptation Island, figlio, età, attore, carriera, film

Pietro Delle Piane è il fidanzato e ospite di Antonella Elia nella trasmissione Oggi è un altro giorno: Temptation Island. È figlio, attore e ha una carriera nel cinema. La sua età non è stata rivelata.

Pietro Delle Piane, attore italiano nato nel 1974 a Cosenza, è il compagno e fidanzato di Antonella Elia, conduttrice di Oggi è un altro giorno su Rai 1. I due dovrebbero sposarsi entro la fine dell’anno, anche se la loro relazione è stata tumultuosa fin dall’inizio. Delle Piane si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro e si è poi trasferito a Roma per seguire la sua passione per la recitazione.

Ha frequentato la scuola di recitazione e dizione di Fioretta Mari nella Capitale. Ha poi debuttato in diversi teatri italiani e ha fatto parte del cast di numerosi film e fiction di successo. Per citarne alcuni, ha recitato in Distretto di polizia, Carabinieri 7, RIS e Un posto al sole.

Pietro Delle Piane ha un figlio da una precedente relazione. Il compagno di Antonella Elina non è figlio del noto attore Carlo delle Piane. Oltre a essere un illustre attore, è anche un rinomato doppiatore. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con noti personaggi del cinema italiano come Ricky Tognazzi, Diego Abantatuono e Mimmo Calopresti.

Il rapporto tra Antonella e [Nome] è stato messo a dura prova dalla partecipazione di lei a Temptation Island e da altre difficoltà che si sono protratte fino a poco tempo fa. Tuttavia, sembra che le cose vadano bene e che i due siano vicini al matrimonio.