Chi è Pino Alosa ex compagno di Lorella Cuccarini? Età, lavoro e figli

Pino Alosa: Maestro di Danza Acclamato a Livello Mondiale

Pino Alosa è un ballerino di grande talento, una figura di spicco nel mondo della danza e uno dei maestri italiani più richiesti a livello internazionale. Nato il 18 novembre 1961 sotto il segno dello Scorpione, Pino ha trascorso la sua carriera come maître de ballet in alcune delle compagnie più prestigiose in Italia ed Europa, tra cui la Scala di Milano e il Royal Swedish Ballet.

Oltre a essere invitato come ospite come maestro di danza presso le più grandi istituzioni, come l’Opéra de Paris, Pino è stato anche una figura chiave come assistente responsabile, ripetitore e stager per alcuni dei più grandi coreografi del mondo, tra cui Nureyev e Carlos Martinez.

Pino ha avuto una relazione con Lorella Cuccarini in passato, ma attualmente non abbiamo informazioni su una relazione in corso. Non utilizza molto il suo profilo Facebook e il suo patrimonio resta sconosciuto.

Due curiosità su Pino Alosa: è stato il primo e unico maestro italiano invitato all’Opéra De Paris e ha vinto il concorso internazionale Vignale Danza 1992 nella categoria moderna per la sua performance in “Rain Main”.