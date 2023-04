Chi è Primo Reggiani: biografia, età, genitori, vita privata e Instagram

Primo Reggiani, nato il 5 novembre 1983 sotto il segno dello Scorpione, è un vero prodigio dell’arte. I suoi genitori, Aldo Reggiani e Caterina Costantini, sono entrambi stimati attori teatrali provenienti dalle regioni Toscana e Puglia. Questa educazione privilegiata ha permesso a Primo di entrare nel mondo dello spettacolo alla matura età di 13 anni! Seguite il suo straordinario viaggio su Instagram @primo_reggiani e non perdetevelo!

Lasciatevi convincere dalla straordinaria abilità di Primo Reggiani approfondendo i suoi notevoli successi nel cinema e nelle serie televisive.

Primo Reggiani è un attore eccezionalmente dotato. Si è fatto conoscere nel 1996 con la sua prima apparizione sul piccolo schermo nel film tv “Favola”, al fianco di Ambra Angiolini, e poi con il suo ruolo nella serie “Uno di noi” in onda su Rai 1. L’anno successivo ha partecipato a “La piovra 8 – Lo scandalo” nel ruolo di Gaetano “Tano” Cariddi, dimostrando le sue notevoli capacità di giovane uomo.

Nel 1998 Primo Reggiani si afferma come attore di grande bravura, mettendosi in luce in due film, “L’ultimo capodanno” e “I volontari”, oltre che nella miniserie televisiva “Anni ’50” e in un episodio della serie “Lui e lei”.

Reggiani ha iniziato la sua carriera nei primi anni 2000 con diverse produzioni televisive acclamate come “La Squadra” su Rai 3, “L’ultimo sogno” e “Lo sparo” entrambi diretti da Sergio Martino, e film come “Quello che le ragazze non dicono” diretto da Carlo Vanzina. Particolarmente degna di nota è stata la sua interpretazione nel film erotico “Melissa P” del 2005 e la partecipazione al cast stellare della serie televisiva “Great Tomorrows”, prodotta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Questa è stata una grande opportunità per Reggiani di mostrare il suo talento di attore.

Primo Reggiani ha avuto una carriera di successo nel cinema e nella televisione, a partire dal 2007 quando ha prestato il volto ad Alex nel film “Scrivilo sui muri”. Dal 2010 al 2012 è stato sul set di “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti”. L’anno successivo ha recitato in “Universitari – Molto più che amici”, di Federico Moccia. Nel 2021 Primo Reggiani recita in “Mina Settembre” e nella miniserie sulla vita di Totti “Speravo de morì prima”, mentre nel 2022 sarà protagonista della serie tv con Anna Valle “Lea – Un nuovo giorno”, del film “Takeaway” e della fiction di Canale 5 “Il Patriarca”, con Claudio Amendola, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio e Giulia Schiavo nel 2023. Primo Reggiani è un attore molto richiesto e il suo impressionante corpo di lavoro è una testimonianza del suo talento.

Giulia Schiavo è una donna incredibile che ha un compagno meraviglioso e un figlio straordinario. È davvero fortunata ad avere una famiglia così amorevole.

Primo Reggiani ha una relazione sentimentale con Federica Pacchiarotti, che è un’estetista e non lavora nel mondo dello spettacolo. Crede che lavorare in campi diversi sia la chiave per una relazione di successo. Nel 2021 la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Romeo. Primo Reggiani è stato legato sentimentalmente anche a due sue colleghe, Cristiana Capotondi e Martina Stella (dal 2008 al 2011). La sua ultima relazione nota prima di Federica è stata quella con l’ex velina Costanza Caracciolo, fino al 2016. Sembra che Primo Reggiani abbia trovato l’equilibrio perfetto per le sue relazioni e che ora sia felicemente con la sua attuale compagna.

Sapevate che Primo Reggiani è una figura incredibile nel mondo della musica? È un acclamato cantautore e ha pubblicato diversi album di successo. La sua musica è amata dai fan di tutto il mondo ed è rinomata per le sue performance appassionate ed emotive. Non c’è da stupirsi che abbia ottenuto un così grande successo nella sua carriera!

La sua più grande passione sono le motociclette;

Adora gli animali ed è l’orgoglioso proprietario di un cucciolo di nome Mia.

Il talentuoso attore si è fatto un nome apparendo in alcuni video molto apprezzati, come Guardarti dentro di Alexia e Ci vediamo a casa di Dolcenera.