Chi è Raiz, Don Salvatore Ricci attore che interpreta il padre di Rosa e Ciro

Don Salvatore Ricci in Mare Fuori: Chi è l’attore che lo interpreta?

Mare Fuori è una serie televisiva italiana che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Uno dei personaggi più interessanti della serie è Don Salvatore Ricci, interpretato dall’attore Raiz. Raiz è in realtà il vero nome di Gennaro Della Volpe, un attore e cantautore di talento originario di Napoli.

Raiz è meglio conosciuto come la voce degli Almamegretta, una band musicale napoletana di successo. Con una carriera musicale di successo, Raiz ha pubblicato 4 album da solista e ha partecipato al festival di Sanremo nel 2013. Inoltre, ha anche lavorato con alcuni dei più grandi artisti della musica italiana come Pino Daniele, Nino D’Angelo, Roy Paci, Enzo Avitabile e Daniele Silvestri.

Oltre alla sua carriera musicale, Raiz è anche un attore di talento. Ha recitato in molte serie televisive di successo, tra cui L’ispettore Coliandro e I bastardi di pizzofalcone. Inoltre, è anche uno dei protagonisti del film Ammore e malavita.

In Mare Fuori, Raiz interpreta il ruolo di Don Salvatore Ricci, un personaggio chiave nella serie. Nelle prime due stagioni, Salvatore non era al centro della storia a causa della presenza di Ciro, ma dalla terza stagione in poi è diventato uno dei protagonisti fondamentali. Salvatore è finito in coma dopo una sparatoria con i Di Salvo, ma è tornato a capo del suo clan con Rosa, la sua unica figlia sopravvissuta. Il suo obiettivo principale è recuperare il dominio nella piazze di Napoli e vuole farlo proprio con Rosa. Tuttavia, quando scopre che sua figlia si è innamorata di Carmine Di Salvo, ci sarà uno scontro quasi mortale.

Raiz non solo interpreta Salvatore Ricci in Mare Fuori, ma è anche uno degli autori della colonna sonora della serie. Ha composto brani come “Ddoje mane” e “Tic Toc”. Inoltre, ha anche composto una canzone per Gomorra 5.

In sintesi, Raiz è un attore e cantautore di talento che ha interpretato con successo il ruolo di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori. Con una carriera musicale di successo e molte apparizioni in serie televisive e film, Raiz è un talento che merita di essere seguito e apprezzato.