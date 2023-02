Chi è Renato Zero? Età, moglie e figli (e nipoti)

La serie di concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma è un grande successo e continuerà fino al 1° ottobre. Molti curiosi vengono ai concerti e si interrogano sulla vita privata di Renato Zero, a partire dalla sua età.

Renato Zero festeggia i suoi 70+2 anni di vita per 55 anni di carriera musicale. L’artista ha quindi 72 anni (quasi!). Nato il 30 settembre 1950, proprio nel bel mezzo dei live del Circo Massimo, spegnerà 72 candeline.

Renato Fiacchini è nato a Roma da papà poliziotto Domenico Fiacchini e mamma infermiera Ada Pica.

Renato Zero è sposato e ha figli e nipoti.

Renato Zero non è uno di quelli che ama essere sempre sotto i riflettori per le vicende che riguardano la sua vita privata, ma comunque qualcosa di lui si sa. Le sue relazioni più chiacchierate sono state quella con Lucy Morante e quella con la conduttrice Enrica Bonaccorti. Con Lucy Morante si è sposato ma poi si è separato: è quindi la sua ex moglie. Nonostante la fine del matrimonio, i rapporti tra i due sono sempre rimasti distesi. “Con Lucy non mi sono mai lasciato veramente. È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non ci si lascia, non c’è bisogno di ricucire. Semplicemente ci si ritrova e ci si riconosce”, le parole di Renato Zero.

Renato Zero ha un figlio adottivo, Roberto Anselmi Fiacchini, che ha adottato nel 2003. Roberto è rimasto orfano dei genitori e Renato gli ha offerto il suo sostegno. “Roberto aveva perso i genitori e mi sembrava giusto potergli dare un sostegno morale, che poi è diventato anche istituzionale”, ha raccontato. Grazie a Renato, Roberto è diventato nonno e Renato ha due nipoti: Ada e Virginia.