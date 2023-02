Chi è Riccardo Zunino prossimo concorrente di Flavio Insinna a L’Eredità

Il giovane Riccardo Zunino di Sassello sarà un concorrente del programma Rai Flavio Insinna L’Eredità martedì 21 febbraio. Facciamo tutti il tifo per lui affinché vinca tanti soldi!

Riccardo ha 19 anni e da anni è un appassionato del game show in onda su Rai 1 nella fascia pre-serale. “È una grande emozione partecipare al programma televisivo che ho iniziato a guardare ‘contagiato’ da mia nonna”, racconta il giovane, studente universitario di Ingegneria informatica al Politecnico di Torino.

Ho aspettato di avere l’età per candidarmi a partecipare a ‘L’Eredità’, poi finalmente sono stato selezionato. È stato bellissimo poter incontrare Flavio Insinna ed entrare negli studi televisivi della Rai”.

Ma Riccardo ha anche altre passioni: ama la musica, soprattutto quella elettronica, e da qualche anno produce dischi dance-pop. Suona anche come DJ in alcune discoteche della Riviera Ligure. Uno dei suoi sogni è quello di poter lavorare con l’informatica, a cui è legato praticamente da sempre. “Questo per me significherebbe poter vivere divertendomi e facendo ciò che mi piace”, continua a ripetere.

Buona fortuna al concorrente!