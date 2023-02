Chi è Richard Belzer? Causa morte, moglie, figli

Richard Belzer, il cabarettista che è diventato uno dei più famosi detective di sempre, interpretando John Munch in “Homicide: Life on the Street” e “Law & Order”, è morto all’età di 78 anni. Secondo l’amico di lunga data Bill Scheft, Belzer è morto domenica nella sua casa di Bozouls, nel sud della Francia.

L’attore Henry Winkler ha scritto: “Riposa in pace Richard”. Belzer ha interpretato il saggio detective della omicidi incline alle teorie cospirative per più di due decenni e in 10 serie, comprese le apparizioni nelle commedie di successo “30 Rock” e “Arrested Development”. Belzer ha interpretato Munch per la prima volta in un episodio del 1993 di Homicide e più recentemente nel 2016 in Law & Order: SVU. L’attore non ha mai fatto un’audizione per il ruolo.

La TV piange la morte di Richard Belzer.

Dopo averlo sentito al The Howard Stern Show, il produttore Barry Levinson lo scritturò senza pensarci due volte. Richard Belzer una volta disse: “Non sarei mai stato un detective. Ma se lo fossi, ecco cosa sarei”. Nel 2008 ha pubblicato il romanzo “Non sono un poliziotto!”. Belzer ha anche contribuito a diversi libri sulle teorie del complotto, come l’assassinio di John F. Kennedy e la scomparsa del volo 370 della Malaysia Airlines.

“Mi ha fatto ridere un miliardo di volte”, ha commentato su Twitter il suo amico di lunga data e partner di cabaret Richard Lewis. Nato a Bridgeport, nel Connecticut, Belzer è stato attratto dalla comicità durante un’infanzia in cui sua madre picchiava lui e suo fratello maggiore, Len. “La mia cucina era la stanza più difficile in cui avessi mai lavorato”, ha dichiarato Belzer alla rivista People nel 1993.

Belzer è stato espulso dal Dean Junior College in Massachusetts e ha intrapreso una vita da cabarettista a New York nel 1972. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel film The Groove Tube (1974) di Ken Shapiro, una satira con Chevy Chase nata dal gruppo comico Channel One. Si è esibito con John Belushi, Gilda Radner, Bill Murray e altri nella National Lampoon Radio Hour.