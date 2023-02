Chi è Rita Pavone? Età, malattia, vero nome, dove vive e chi sono i figli Alessandro e Giorgio Merk

Rita Pavone festeggia il suo 60° anniversario di carriera. Ecco alcune curiosità sulla sua vita privata.

Nel 2003, a Rita Pavone fu diagnosticata inaspettatamente una malattia. L’intervento tempestivo della sua segretaria e del suo coreografo le ha salvato la vita. Le successive visite in ospedale confermarono la gravità della malattia, che fu salvata solo da un intervento chirurgico.

Dove vive

Nel 1968 Rita Pavone ha sposato Teddy Reno e ha ottenuto la cittadinanza svizzera. Dal 2005 vive tra il Mendrisiotto e Maiorca, dove possiede una casa al mare. La sua villa in Svizzera è immersa nel verde della campagna prealpina, vicino a Cernobbio e al Lago di Como. Villa Ricordi, la casa che Rita e il marito condividevano ad Ariccia, è famosa ed era uno dei simboli della dolce vita romana che Federico Fellini aveva cercato di rendere immortale nel suo omonimo film.

Chi sono Alessandro e Giorgio Merk?

Alessandro e Giorgio Merk Ricordi sono i figli di Rita Pavone. Sono nati dalla sua storia d’amore con il produttore discografico e cantante Teddy Reno. Le informazioni su di loro sono scarse, poiché sono sempre stati molto riservati.

Giorgio vive a Zurigo ed è un compositore e cantante di grande successo in Inghilterra, dove è conosciuto come George Merk. Per la madre ha scritto la canzone “Niente (Resilienza 74)”, che ha segnato il ritorno di Rita Pavone sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo molti anni.

Alessandro è giornalista della TV svizzera e caporedattore e coordinatore delle notizie nazionali presso lo sportello Web Information della Rsi. Vive a Ginevra, in Svizzera.