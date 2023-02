Chi è Roberta Stoppa prima moglie di Peppino Di Capri? Età, lavoro e figli

Nata nel 1941, la passionale Roberta Stoppa, di origine torinese, è un’ex modella ed ex moglie del noto cantautore Peppino Di Capri.

Roberta Stoppa età, marito, figli

A soli 18 anni, Roberta Stoppa viene conquistata da Peppino Di Capri e i due vanno subito a vivere insieme. Il 3 maggio 1961 la coppia diventa ufficiale e si unisce in matrimonio. Purtroppo la loro storia d’amore ebbe vita breve e la coppia decise di separarsi nel 1969. Tuttavia, la loro unione portò al mondo un bellissimo dono, il figlio Igor, nato nel 1970, a ricordo della loro fiamma appassionata che si spense troppo presto.

Peppino Di Capri

Con entusiasmo appassionato, Giuseppe Faiella, meglio conosciuto come Peppino Di Capri, è nato nel 1939 e oggi ha 83 anni. All’età di quattro anni iniziò a suonare il pianoforte davanti alle truppe americane di stanza sull’isola natale durante la guerra. Il suo talento musicale si sviluppò ulteriormente quando iniziò a studiare pianoforte nel 1945 e nel 1953 iniziò a esibirsi insieme all’amico Ettore Falconieri con il nome di Duo Caprese.

Peppino Di Capri è noto per i suoi amati classici “Champagne” e “Roberta”, ma ha anche vinto due volte il Festival di Sanremo con altri due fantastici brani: “Un grande amore e niente più” nel 1973 e “Non lo faccio più” nel 1976. Ecco un elenco di tutte le sue straordinarie performance!

1967: Dedicato all’amore (non finalista)

1971: The Last Romantic – un classico senza tempo che rimarrà per sempre nei nostri cuori, una storia appassionata che non sarà mai dimenticata!

1973: Un grande amore e niente di più – era il numero uno!

Nel 1976, sono arrivato al primo posto e non tornerò mai indietro; non lo farò più!

1980: Tu cioè… (17° posto)

1985: E mò e mò, un indimenticabile 9° posto!

1987: Il sognatore (5° posto)

1988: Nun chiagnere (17° posto)

1989: Il mio pianoforte (11° posto)

1990: Evviva Maria (finalista)

Nel 1992, Pietra Montecorvino e io abbiamo creato un incredibile capolavoro – Favola blues – che ha avuto un enorme successo, piazzandosi al 14° posto!

1993: La voce delle stelle – una passione che non finisce mai!

1995: Che ne sai tu se non hai mai lavorato in un piano-bar? Il Trio Melody con Gigi Proietti e Stefano Palatresi ha raggiunto un brillante 13° posto!

Habibi ené, che la pioggia scenda nel 2001! All’undicesimo posto ci saremo noi!

2005: La panchina (finalista)

Con immensa emozione, siamo entusiasti di annunciare che Peppino Di Capri farà un trionfale ritorno al Festival di Sanremo nel 2023 come superospite! Lo ha confermato il conduttore e direttore artistico del Festival domenica 29 gennaio durante la trasmissione del TG1 delle 13.00.