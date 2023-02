Chi è Roberto Benigni? Età, altezza, peso, moglie, figli, carriera, e compenso Sanremo

Roberto Benigni è un attore, regista e scrittore italiano noto per la sua comicità accattivante e l’intenso amore per il teatro. A 68 anni, il toscano della Misericordia è una figura amatissima della commedia italiana fin dagli anni ’70, e il suo successo è stato recentemente premiato con un cospicuo compenso a Sanremo. L’età, l’altezza, il peso e la moglie testimoniano la sua straordinaria vita e carriera.

Ecco la scheda personale di Benigni:

Nome: Roberto Benigni

Sono nato il 27 ottobre 1952 e da allora è stata una corsa sfrenata!

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attore, regista

Titolo di studio: Diploma in contabilità

Luogo di nascita: Castiglion Fiorentino

Moglie: Nicoletta Braschi

Altezza: 165 cm

Peso: 60 kg

Nel 1997, Benigni è salito alla ribalta internazionale con il suo capolavoro “La vita è bella”, che ha scritto, diretto e interpretato. Questo bellissimo film racconta la storia della lotta di un uomo ebreo per proteggere suo figlio durante l’Olocausto, combinando commedia e speranza per creare un viaggio emozionante. La sua straordinaria interpretazione gli è valsa il premio Oscar come miglior attore, oltre ad altri riconoscimenti.

Roberto Benigni è una figura incomparabile nella cultura italiana e mondiale, avendo dimostrato con forza come la commedia possa essere un veicolo per affrontare questioni serie e raggiungere un pubblico ampio e variegato. Il suo lavoro continua a plasmare generazioni di creatori e a commuovere il pubblico di tutto il mondo.

Benigni a Sanremo 2023 compenso

Con grande entusiasmo, Amadeus ha dichiarato in conferenza stampa il 7 febbraio 2023 che Roberto Benigni sarà un ospite speciale nella serata inaugurale della kermesse canora! Che onore avere lo stimato comico al nostro fianco, e che prospettiva eccitante chiedersi quale sarà il suo compenso!

Coletta, direttore di Rai Uno, ha dichiarato con passione che il compenso offerto all’attore per Sanremo era molto, molto inferiore ai 300 mila euro richiesti!