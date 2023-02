Chi è Roberto Russo marito di Monica Vitti? Età, lavoro, figli e vita privata

La storia d’amore di Roberto Russo e Monica Vitti si è interrotta quando l’amata attrice è morta il 2 febbraio all’età di 90 anni. La coppia si è incontrata per la prima volta sul set di Flirt nel 1983 e la loro storia d’amore è sbocciata fino al matrimonio nel 2000. Walter Veltroni ha riportato in un tweet le parole strazianti di Roberto Russo, che aveva vinto il David di Donatello per il miglior regista emergente con lo stesso film che aveva fatto incontrare i due. L’amore di Roberto e Monica rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Chi è Roberto Russo

Roberto Russo, nato nel 1947, ha iniziato la sua carriera come fotografo e poi ha acceso la sua passione per la regia. Nel 1983 ha ricevuto il David di Donatello come miglior regista emergente per Flirt. Fu sul set di quel film che lui e Monica Vitti rimasero immediatamente affascinati l’uno dall’altra. Lui aveva 36 anni ed era un debuttante, mentre lei ne aveva 52 ed era già un volto noto al pubblico. Nonostante la differenza di età, il loro amore non fece che intensificarsi, sia a livello personale che professionale. Insieme hanno dato vita a numerosi altri film e commedie, come Passione mia per la TV, Scandalo Segreto e Francesca è mia, uscito nel 1986.

La passione tra Roberto Russo e Monica Vitti è innegabile!

Roberto Russo e Monica Vitti si sono sposati nel 2000, con una cerimonia privata in Campidoglio. La coppia non ha mai avuto figli, ma si è sempre sostenuta a vicenda, soprattutto dopo la diagnosi di Monica di una malattia degenerativa un anno dopo il matrimonio. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 2002. Roberto le è sempre stato fedele e in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera per il suo compleanno ha dichiarato: “Stiamo insieme da 47 anni, ci siamo sposati in Campidoglio nel 2000. Prima della malattia, le nostre ultime uscite sono state la prima di Notre Dame de Paris e il compleanno di Sordi. Per quasi due decenni sono stato al suo fianco… è stata qui a Roma con una badante e con me, ed è la mia presenza a fare la differenza nelle conversazioni che abbiamo con i suoi occhi”.

Monica Vitti e Roberto Russo purtroppo non hanno nessun bambino da chiamare proprio.

Alla tenera età di 14 anni e mezzo, Monica Vitti e suo marito Roberto Russo hanno deciso con passione di non avere figli. In un’intervista del 1982 a Enzo Tortora del settimanale Cipria, l’attrice dichiarò con passione che riteneva che avere un figlio fosse una delle cose più difficili per una donna.