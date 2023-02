Chi è Roby Facchinetti? Età, moglie, figli, vita privata e ultime news

Non perdete il documentario di Rai 1 su I Pooh! Potrete vedere filmati inediti del famoso gruppo musicale italiano e scoprire tutto sulla loro vita privata. Sintonizzatevi alle 21.20 per un viaggio nella memoria.

Roby Facchinetti racconterà il suo arrivo nella band e tutte le avventure e i successi che lui e i suoi compagni hanno avuto. Sarà un momento divertente!

Vediamo insieme chi è Roby, la sua biografia, i suoi successi, ma soprattutto le ultime notizie su di lui. In attesa di scoprire e seguire l’intero documentario, scopriamo la carriera e la vita privata di Roby stesso.

Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti è meglio conosciuto con il soprannome di Roby. È nato il 5 maggio 1944 a Bergamo, in Italia. Nel 1958 fonda il suo primo gruppo musicale, i “Monelli”. È qui che inizia la sua esperienza come cantante e tastierista.

Nel 1966, l’artista ha la sua grande svolta iniziando a suonare per I Pooh, sostituendo Bob Gillot. Da quel momento in poi Facchinetti non abbandonò più la band, diventando uno dei pilastri fondamentali del gruppo musicale.

Tanti i suoi testi che ricordiamo, tra cui “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, “Noi due nel mondo e nell’anima”, “Nascerò con te”, “Quando una lei va via”, “Io e te per altri giorni”, “Ifiniti noi” e “Parsifa”.

La vita privata di Roby Facchinetti non è un segreto per gli italiani. Si è sposato con Mirella e hanno avuto due figlie, Alessandra e Valentina. Nel 1979 ha iniziato una relazione con Rosaria Longoni dalla quale ha avuto un figlio, Francesco Facchinetti.

Poco dopo, nel 1989, si è trasferito per la seconda volta con Giovanna Lorenzi, dalla quale ha avuto altri due figli, Roberto e Giulia. Attualmente Roby vive ancora con la moglie a Bergamo, nel quartiere di Conca Fiorita.