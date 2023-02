Chi è Romina Carrisi figlia di Al Bano e Romina Power? ultime notizie, compagno, età, biografia

Romina Carrisi, l’amata quarta figlia di Al Bano e Romina Power, è nata il 1° giugno 1987 a Cellino San Marco. Alta ben 165 centimetri, è l’adorata sorella minore di Ylenia, Yari e Cristel.

Romina Carrisi età, partner

Romina, 35 anni, è appassionatamente innamorata di Stefano Rastelli, 52 anni, regista del programma pomeridiano di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. La differenza di età tra i due non sembra essere un ostacolo alla loro relazione

. I due hanno ufficializzato il loro amore in occasione della festa per i 35 anni di Romina, tenutasi a Roma e alla quale ha partecipato quasi tutta la famiglia Carrisi. La serata è iniziata con una cena in un ristorante di Trastevere, prima di spostarsi in un locale vicino per continuare i festeggiamenti. Erano presenti Al Bano Carrisi, Romina Power, Cristel e suo marito Davor Luksic e Jasmine Carrisi, oltre a una folla di amici festanti, tra cui Serena Bortone, che con la sua trasmissione in Rai ha favorito l’incontro tra Romina e Rastelli. Loredana Lecciso era l’unica assente.

Malattia

Romina Carrisi ha raccontato candidamente la sua storia alla rivista Gente, rivelando la sua continua battaglia contro l’allergia al nichel. Negli ultimi anni è stata molto attenta alla sua dieta, eliminando tutti gli alimenti che potevano contenere questa sostanza. Questo cambiamento di stile di vita per motivi di salute ha portato a una drastica perdita di peso di due taglie: un risultato notevole!

Biografia

Romina Carrisi è un’appassionata modella, poetessa e fotografa che ha vissuto tra l’Italia e l’America. Ha lavorato come commessa e in un locale notturno e ha ottenuto grandi successi in campo artistico, esponendo le sue fotografie e recitando in spettacoli teatrali. Oggi è un noto personaggio televisivo, Romina è spesso invitata come ospite in vari programmi televisivi, tra cui il reality show L’isola dei famosi 2005, anche se in seguito si è pentita della sua partecipazione.