Chi è Romina Pierdomenico fidanzata di Ezio Greggio? Età, lavoro, figli, biografia e vita privata

Romina Pierdomenico, nata nella bella provincia di Pescara nel 1993, è alta ben 180 cm e pesa appena 55 kg! Seguitela su Instagram @rominapierdomenico per avere un assaggio della sua splendida vita!

Qual è la passione di Romina Pierdomenico nella vita?

A 19 anni, Romina Pierdomenico ha debuttato nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a “Miss Italia”, dove si è classificata seconda dietro Giusy Buscemi. Decisa a intraprendere una carriera televisiva, Romina si butta nel settore, apparendo in spot pubblicitari. Purtroppo i suoi sogni sono stati messi da parte a causa della psoriasi guttata, che le ha provocato antiestetiche macchie sul corpo. Nonostante la battuta d’arresto, Romina rimane appassionata delle sue ambizioni ed è determinata a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

Dopo il ritorno sul piccolo schermo nel 2014 come tentatrice a Temptation Island, la showgirl ha continuato a fare faville nella stagione 2015/16 di Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Amedeo Barbato (che purtroppo ha preferito Sophia Galazzo a lei). Nel 2019 è stata una delle ballerine del programma comico “Colorado”, in onda su Italia 1, e successivamente co-conduttrice di “La Sai l’Ultima?” con il suo amato compagno, Ezio Greggio. È stato un viaggio incredibile che l’ha appassionata in ogni momento.

Nel 2020, il dinamico duo ha fatto il suo debutto al cinema in “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina. Romina ha brillato nel ruolo di Bianca e attualmente lavora in radio, conducendo il programma 105 Friends, in onda su Radio 105 e sul canale 66 del digitale terrestre.

La saga romantica di Romina Pierdomenico con Ezio Greggio è un’avvincente storia d’amore e devozione! I due stanno insieme da molti anni e la loro relazione è ancora forte e appassionata come sempre!

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio sono profondamente innamorati nonostante i 38 anni di differenza di età. Romina ha dichiarato che il suo compagno non ha mai approfittato della loro relazione in alcun modo. La coppia si è incrociata per la prima volta nei corridoi di Mediaset, dove Romina lavorava come testimonial per un’azienda di cosmetici, e ha reso pubblica la propria relazione nell’estate del 2018, dopo la separazione di Greggio da Simona Gobbi. Nonostante i commenti negativi dei detrattori, i due sono una coppia affiatata, ma non hanno parlato di matrimonio o di avere figli.

Quando è eccitata, Romina Pierdomenico parla con passione nel suo dialetto abruzzese!

