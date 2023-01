Chi è Ron? Età, vero nome, cantante canzoni, moglie e Lucio Dalla

Rosalino Cellamare, meglio conosciuto come Ron Singer, è un noto cantautore italiano la cui musica è molto apprezzata. Durante la pandemia, stava lottando per produrre nuovo materiale, finché non si imbatté in un vecchio diario della sua adolescenza. Questo diario conteneva la storia della storia d’amore dei suoi genitori, sbocciata durante la guerra, con il padre che si nascondeva dai tedeschi nel seminterrato della casa della sua futura madre. Questa storia divenne l’ispirazione per una delle sue canzoni.

Ron Singer è nato a Dorno, in provincia di Pavia, il 13 agosto 1953. Alto 1,75 metri, il 63enne è un Leone. Tra le sue composizioni più famose c’è Pa’ diglielo a Ma che ha lanciato la sua carriera a Sanremo. Nel 1980 il suo primo grande successo è Una Città Per Cantare e nel 1996 vince il Festival di Sanremo insieme a Tosca con l’accattivante Vorrei Incontrarti Fraent’Anni. Come abile paroliere, ha scritto alcune delle canzoni più memorabili, come Attenti Al Lupo e Piazza Grande, in collaborazione con l’amico di sempre Lucio Dalla.

Ron e Lucio Dalla hanno condiviso un legame speciale attraverso la loro musica.

Il legame tra Ron e Lucio Dalla è rimasto forte anche dopo la prematura scomparsa del celebre cantautore nel 2012. Un omaggio particolarmente toccante a Lucio Dalla è stato fatto nel 2018, quando Ron ha eseguito al Festival di Sanremo la canzone Almeno Pensami, una composizione scritta dall’artista bolognese.