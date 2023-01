Chi è Rosanna Fratello? Età, carriera, marito, figli e vita privata della cantante

Tuffatevi nell’incredibile vita di Rosanna Fratello! Conoscete la sua età, la sua carriera e la sua vita privata – tutti i dettagli affascinanti di questa cantante e attrice italiana!

La carriera di Rosanna Fratello è fiorita negli anni ’60 e ’70, ma negli anni ’80 la sua creatività ha vacillato. Dal 1985 al 1990 si è allontanata dall’industria musicale, pubblicando solo pochi singoli. Anche negli anni successivi, il suo songwriting non è stato così notevole come negli anni d’oro, con solo due album di inediti, Stammi Vicino (1994) e Tre Rose Rosse (2011), a suo nome. Nonostante ciò, la passione di Rosanna Fratello per la musica rimane intatta.

È un vero peccato che chi è nato negli anni Ottanta non conosca l’incredibile carriera di Rosanna, che è stata un prodigio assoluto negli anni Sessanta e una delle cantanti più rinomate e di successo per tutto il decennio successivo. Ha debuttato al Festival di Sanremo a soli 18 anni, mettendo in luce il suo immenso talento.

Nata a San Severo (Foggia) il 26 marzo 1951, Rosanna si trasferisce con la famiglia a Cinisello Balsamo (Milano) con grande entusiasmo. Lì, il padre e il fratello gestiscono un’azienda di anodizzazione, mentre lei si dedica alla passione per il canto. La sua voce è notevole e a soli 15 anni riesce ad ottenere il primo contratto con l’etichetta Arlecchino di Enzo Amadori. Con il produttore incide con passione tre canzoni della raccolta del Festival di Sanremo e partecipa al Festival della canzone italiana di Santa Sofia di Romagna, classificandosi orgogliosamente al primo posto.

Nel 1968 viene incoronata Regina della Canzone dopo aver vinto un concorso a Piacenza e nel 1969 firma con l’etichetta Ariston. Questo le dà l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo alla tenera età di 18 anni – e questo segna l’inizio della sua ascesa alla fama. Tornò a Sanremo nel 1970 e nel 1971 e partecipò anche a Canzonissima, ma non raggiunse mai il primo posto. Nonostante ciò, nel 1972 arrivò in finale, ma non vinse il titolo. Continua a gareggiare e partecipa a Sanremo nel 1974, 1975 e 1976.

Rosanna era una vera star in quell’epoca, ed era naturale che diventasse attrice. Nel 1971 recita in “Giuliano Montaldo” di Sacco e Vanzetti. Seguirono “La Mano Nera” nel ’73 e “La legge violenta della squadra anticrimine” nel ’76. Della sua vita privata si sa poco, perché Rosanna è sempre stata molto discreta: ha sposato Giuseppe Cappellano ed è l’orgogliosa madre di Guendalina.