Chi è Rosanna Lambertucci? Età, marito, Alberto Amodei, figlia Angelica e biografia

Rosanna Lambertucci età. Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 novembre 1945 è una conduttrice televisiva, autrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica italiana.

Rosanna Lambertucci ha 76 anni. Rosanna Lambertucci è stata sposata per diversi anni con Alberto Amodei, con il quale ha avuto anche una figlia, la giornalista Angelica Amodei. Amodei è nato nel ’43 nella città di Pesaro ed è scomparso tragicamente nel 2014.

In un’intervista al Corriere della Sera, Rosanna Lambertucci ha parlato della malattia di Alberto:

“Quando si ammalò mio marito Alberto Amodei, che era già il mio ex marito, mi legava ancora a lui un grandissimo affetto. Ricordo il giorno in cui, non sentendolo da un po’, andai a casa sua e lo trovai immobile nel letto. Con l’aiuto di un cameriere lo portammo in ospedale, il professor Giulio Maira lo operò al cervello ma dopo un paio di anni morì. Furono anni dolorosissimi. E, alla fine, avrei avuto bisogno di lavorare. Non solo e non tanto per i soldi: mi avrebbe aiutato psicologicamente».

Biografia

Rosanna Lambertucci, detta anche la regina delle diete, ha iniziato a lavorare in radio, in Rai con la rubrica Domande a Radiodue. Successivamente ha continuato in televisione, sempre con la Rai con S come Salute, Più sani e più belli e Luna Park.

Dal 2004 al 2009 torna ad occuparsi di medicina e benessere sulla Rai nella rubrica Domenica In… Salute, spazio del noto contenitore televisivo domenicale, in cui ospita anche noti chef italiani.

Dal 2017, invece conduce su Alice tv La salute vien mangiando. Inoltre, ha scritto per diverse testate, come Allure, Gente, Grazia e Visto ed è autrice della rivista Più sani, più belli.

L’impegno nel campo della comunicazione, in particolare nella divulgazione della cultura della salute, è stato riconosciuto anche a livello internazionale conferendole la carica di presidente dell’associazione internazionale Femme Santé Santé Femme – Donna Salute Salute Donna, associazione senza fini di lucro che dal 1998 opera in Italia e all’estero attraverso dibattiti, conferenze, tavole rotonde, campagne di sensibilizzazione che hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini sui maggiori temi di salute.