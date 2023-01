Chi è Rosaria Luconi ex moglie di Adriano Panatta? Età, lavoro, vita privata e figli

All’età di 70 anni, l’ex campione di tennis Adriano Panatta si è recentemente unito in matrimonio con la compagna Anna Bonamigo, con la quale aveva una relazione da sette anni. La gioiosa cerimonia, svoltasi a Venezia, segue la conclusione del suo matrimonio con Rosaria Luconi. Quest’ultima, originaria di Prato, è la madre dei suoi tre figli.

Adriano Panatta è stato un tennista molto amato dal pubblico italiano, avendo vinto il prestigioso torneo del Roland Garros nel 1976 e la Coppa Davis con l’Italia. Il suo nome è stato associato anche a relazioni di alto profilo con diverse donne famose. È stato sposato con Rosaria Luconi per 40 anni e ha avuto tre figli: Niccolò (1975), Alessandro (1979) e Rubina (1980).

Adriano Panatta è stato sposato con Rosaria Luconi dal 1974, con la quale ha avuto tre figli. I due risiedevano in Versilia, cosa che Panatta attribuiva al suo amore per Rosaria. Dopo 40 anni insieme, la coppia si è separata nel 2014. Panatta ha avuto diversi flirt, tra cui Loredana Bertè, Mita Medici, Serena Grandi e Clarissa Burt. La Grandi ha fatto notare che la loro relazione di due anni è stata tenuta segreta a causa del matrimonio di Panatta.

Rosaria Luconi, che al momento del matrimonio ha preso il cognome del marito Adriano Panatta, è scrittrice e organizzatrice di eventi. I tre figli avuti dal campione di tennis praticano tutti lo stesso sport, in particolare Niccolò che lo insegna. Il matrimonio della coppia è durato ben quarant’anni prima di finire a causa di crisi e dell’infatuazione di Adriano per la sua attuale moglie, Anna. Adriano e Rosaria erano profondamente innamorati, tanto da spingerlo a trasferirsi in Versilia per starle vicino: “Cosa mi ha portato in Versilia? Senza dubbio l’amore per Rosaria. Lei conosceva bene questa zona e la visitava ogni estate”.

Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Rosaria ha parlato del suo rapporto con l’ex marito, affermando: “È un processo di apprendimento continuo. La pazienza è fondamentale. Rifarei tutto allo stesso modo, se ne avessi la possibilità. Abbiamo tre figli, Niccolò, Alessandro e Rubina; mia nonna aveva un legame speciale con Rubina, visto che aveva chiamato suo figlio come suo padre, Adriano”.