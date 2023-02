Chi è Salvatore padre di Micol e Clizia Incorvaia? Età, lavoro e vita privata

Che lavoro fa Salvatore, padre di Micol e Clizia Incorvaia?

Qual è l’occupazione del padre di Micol e Clizia Incorvaia? Scopriamo anche chi è la loro madre, Corinna Recca.

Salvatore Incorvaia è il padre di Clizia e Micol, quest’ultima attuale concorrente del Grande Fratello Vip. È nato il 16 aprile 1957 a Porto Empedocle, quindi ha 66 anni. È un imprenditore edile e titolare dell’impresa Incorvaia Costruzioni. Il suo profilo Instagram è @principe57 ma non è molto attivo infatti vengono postate poche foto, ma non può mancare una dedica a Paolo e Clizia per la nascita del nipote Gabriele.

Come si evince dai suoi social, il soprannome del padre di Micol è Totò. Negli ultimi anni si è parlato molto delle figlie Clizia e Micol Incorvaia, soprattutto dopo l’ingresso della prima nella casa del Grande Fratello Vip. Tra le curiosità del padre di Incorvaia c’è la sua grande passione per la musica e in particolare è un grande fan degli U2. Salvatore Incorvaia si è trovato, suo malgrado, al centro di vicende di cronaca decisamente spiacevoli, infatti nel 2022 secondo Grandangolo Agrigento si è parlato di lui in relazione a un’indagine per estorsione, di cui è stato vittima insieme a due colleghi.

Tre degli indagati avrebbero tentato di intimidire imprenditori, nei settori dell’edilizia e della raccolta dei rifiuti, imponendo l’assunzione di amici e familiari dalla fine del 2019 all’agosto del 2022. La collaborazione delle vittime, tra cui Salvatore Incorvaia, è stata fondamentale per la risoluzione del caso. Un messaggio importante da parte dell’uomo, che ha scelto di denunciare la criminalità organizzata. Sua figlia Clizia Incorvaia al GF VIP è stata espulsa perché ha accusato un concorrente di essere una “Buscetta”, cioè un’offesa, essendo il nome di un voltagabbana della mafia.

Micol e Clizia Incorvaia, la madre,

La madre di Clizia e Micol Incorvaia è Corinna Recca, di cui si è parlato all’epoca della partecipazione della figlia maggiore al GF VIP. In molti, infatti, hanno affiancato le loro foto, evidenziando una grande somiglianza.

Sappiamo che è molto attiva sui social media, dove è conosciuta con il nickname coco.vanigliadolce. Pubblica spesso foto della sua famiglia, alla quale è molto legata. Lo dimostra il fatto che si è esposta personalmente contro Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, al centro di discussioni con la figlia Micol qualche settimana fa.

Salvatore Incorvaia e Corinna Recca hanno tre figli, Clizia (42 anni), Micol (30) e Mattia (33). Sappiamo che è la madre a gestire i social della giovane concorrente attualmente al GF VIP.

Dal profilo Instagram della mamma delle sorelle Incorvaia possiamo entrare nel suo mondo di affetti e passioni. Corinna Recca e Salvatore Incorvaia amano viaggiare e stare con i due nipotini figli di Clizia: Nina e Gabriele. Il suo nickname su Instagram deriva dal suo soprannome, che è Cocò.

Se di Clizia e Micol si sa molto, poco si sa del fratello Mattia che, lontano dal mondo dello spettacolo, lavora nell’azienda di famiglia come imprenditore e amministratore delegato di Incorvaia Capitale Edile, una società che si occupa di investimenti immobiliari. Forse lo ricorderete quando in diversi programmi televisivi ha difeso, al momento della squalifica, la sorella ora legata a Paolo Ciavarro.