Chi è Salvo Sottile: età, vita privata, figli, moglie e compagna

Scopri chi è Salvo Sottile, il noto giornalista e conduttore televisivo italiano. Dalla sua carriera in TV alla sua vita privata, conosci i dettagli sulla sua ex moglie, i figli e la sua presunta liason con Lucia Borgonzoni.

Salvo Sottile: Una Carriera di Successo

Salvo Sottile, nato il 31 gennaio 1973 a Palermo, è un giornalista italiano di 49 anni con una carriera televisiva di spicco. Ha iniziato la sua carriera lavorando per testate locali come il “Giornale di Sicilia” e “La Sicilia”. Nel 1992, grazie a Enrico Mentana, è stato notato ed è entrato a far parte di Fininvest. Qui ha lavorato come inviato per il TG5 e ha continuato a scrivere anche per riviste come “Epoca” e “Panorama”. Nel corso degli anni, ha collaborato con importanti reti televisive come SkyTG24, TG1 e TG3.

Salvo Sottile ha anche fatto strada come conduttore televisivo. Ha presentato diverse trasmissioni, sia di intrattenimento che di informazione, tra cui “Quarto Grado”, “Quinta Colonna”, “Linea Gialla”, “Estate in diretta”, “Domenica In” e “Mi Manda Rai 3”. Nel 2016, ha partecipato come concorrente al talent show “Ballando con le Stelle”. Dal 2020, è stato uno dei conduttori del programma “I Fatti Vostri”.





A partire da settembre 2023, Salvo Sottile lascerà la conduzione de “I Fatti Vostri” per presentare un nuovo programma in prima serata su Rai3, in onda la domenica o il lunedì sera.

Vita Privata: Malattia, Separazione e Figli

La vita privata di Salvo Sottile ha conosciuto diversi momenti significativi. È stato sposato per molti anni con la collega torinese Sarah Varetto, con cui ha avuto due figli, Giuseppe (nato nel 2004) e Maya (nata nel 2010). Tuttavia, il matrimonio tra Salvo e Sarah è giunto al termine nel luglio del 2019, mettendo fine a una lunga relazione.

La Presunta Liason con Lucia Borgonzoni

Le voci di una possibile storia tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni hanno cominciato a circolare alla fine di febbraio 2023 attraverso il quotidiano romano “Il Messaggero”. La senatrice della Lega, che riveste anche il ruolo di Sottosegretario del ministero della Cultura, sembra aver catturato l’attenzione del conduttore di “Servizio Pubblico”. I due sono stati avvistati insieme in occasione del “Filming Italy Sardegna Festival” il 25 giugno, presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula, Cagliari. Borgonzoni partecipava all’evento in veste istituzionale, mentre Salvo Sottile sembrava esserci per trascorrere del tempo in compagnia della senatrice.