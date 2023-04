Chi è Sandra Bonzi moglie di Claudio Bisio? Età, lavoro e figli

La solida coppia Claudio Bisio e Sandra Bonzi: amore, famiglia e lavoro

Chi è Sandra Bonzi?

Sandra Bonzi è la moglie dell’attore comico Claudio Bisio da oltre 20 anni. Giornalista di talento, ha collaborato con prestigiosi giornali come La Repubblica e lavorato per Mediaset, Sky e Disney Channel. Insieme, hanno due figli: Alice e Federico.

Incontro e amore tra Sandra Bonzi e Claudio Bisio

Il primo incontro tra Sandra e Claudio risale al 1992 in un locale a Milano. Sandra racconta di come l’amore sia nato dopo una fase iniziale di pura passione. La coppia ha costruito un solido legame, resistendo alla lontananza e alle gelosie.

Una coppia affiatata e senza gelosie

Nonostante gli impegni lavorativi di entrambi, Sandra e Claudio condividono un’affiatata relazione. Sandra afferma di non provare gelosia, anche se Claudio è spesso circondato da donne belle e intelligenti.

La vita familiare raccontata in un libro

Per condividere le loro esperienze di coppia e famiglia, Claudio e Sandra hanno scritto un libro intitolato Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata. Il romanzo, in parte autobiografico, narra con ironia le difficoltà affrontate dalla coppia, mettendo in evidenza i diversi punti di vista.

Claudio Bisio e il suo ultimo film al cinema

Il nuovo film di Claudio Bisio, Vicini di casa, diretto da Paolo Costella, è distribuito da Medusa Film e disponibile al cinema dal 1° dicembre. La commedia, che vede protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, è un remake del film spagnolo Sentimental del 2020. La sceneggiatura, firmata da Giacomo Ciarrapico e lo stesso regista, racconta l’incontro di due coppie molto diverse tra loro, unite dal tema del sesso e del desiderio.