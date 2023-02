Chi è Sangiovanni? Età, fidanzata, canzoni, vero nome e vita privata

Questa sera, sintonizzatevi su Sanremo 2023 e assistete all’incredibile performance del giovane artista che unisce le forze con Morandi per una spettacolare interpretazione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, nella splendida versione 2.0 prodotta da Shablo!

Giovanni Pietro Damian, affettuosamente conosciuto come Sangiovanni, è nato a Vicenza il 9 gennaio 2003. A soli 20 anni si è già fatto conoscere, arrivando quinto ad Amici 20 ed esibendosi a Sanremo 2022 con il brano “Farfalle”. Quest’anno salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Gianni Morandi.

Oh Sangiovanni, cosa ti ha spinto a scegliere questo nome d’arte?

Perché si chiama Sangiovanni? Il suo nome d’arte è una battuta scherzosa sul fatto che gli è stato detto che non ha un viso da santo – una dichiarazione audace della sua passione per la musica!

Vita privata: famiglia e fidanzata

Dalle aule di Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile, allieva vittoriosa di Amici, sono diventati fidanzati. Lei è la sua fonte di ispirazione, ma i due hanno scelto di tenere la loro relazione lontana dagli occhi del pubblico, motivo per cui spesso circolano voci di una loro separazione, ma in realtà tra Giulia e Sangiovanni va tutto a gonfie vele.

Papà Pierluigi e mamma Lidia sono i genitori orgogliosi di Giovanni, il più piccolo di tre figli. Giovanni e i suoi genitori condividono un legame meraviglioso, con la coppia che lo ha sempre incoraggiato e sostenuto nel suo percorso per diventare un cantante. La passione di Giovanni per la musica è nata a scuola, quando, vittima di bullismo, ha iniziato a scrivere i suoi primi testi.

Da Amici a Sanremo

Il successo inizia con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, che gli permette di pubblicare l’inedito Guccy Bag e altre canzoni da record, come Lady, Tutta la notte e Malibù. Lady ha avuto particolare successo, guadagnando quattro dischi di platino. Nel maggio 2021 ha pubblicato il suo primo EP, Sugar Music, anch’esso certificato quadruplo disco di platino. In seguito ha pubblicato altre canzoni, tra cui Lost in the Dark con Madame. Oggi, il profilo Instagram di Sangiovanni vanta con orgoglio oltre 1 milione di follower, ed è difficile credere che tra i banchi di Amici un tempo usasse i suoi riccioli biondi per nascondere la sua timidezza e la sua educazione. Ma da allora i suoi fan sono esplosi!