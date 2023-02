Chi è Sara Marino fidanzata di Tananai?

Avete mai sentito parlare di Sara Marino? È la ragazza che Tananai frequenta e che quest’anno ha fatto il botto al Festival di Sanremo: un ritorno di successo!

Tra poco ci sarà l’ultima serata del Festival e verrà annunciato il vincitore tra i 28 concorrenti! Il brano di Tananai ha conquistato il cuore del pubblico dell’Ariston e di chi lo guarda da casa, che dopo averlo visto esibirsi in passato lo adora!

Tutti hanno un debole per il cantante, ma quello di Sara Marino è un po’ più tenero: è la sua fidanzata! Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata, ma soprattutto diamo un’occhiata a una bella foto di loro due!

Sara Marino

Tutti si chiedono se Tananai – l’artista che si esibirà al Festival di Sanremo 2023 – sia fidanzato. Ebbene, abbiamo lo scoop! Tananai, nato a Milano nel 1995 da Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore e produttore discografico single – quindi signore, siete fortunate!

All’inizio del suo percorso si faceva chiamare Not For Us e produceva beat elettronici, ma poi nel 2018 ha deciso di cambiare e di puntare sul suono Pop con il suo nuovo alias.

Per rispondere a tutti i fan ficcanaso là fuori, sì, il giovane crooner è fuori dal mercato! All’inizio, i due stavano cercando di mantenere un basso profilo sui social media per evitare qualsiasi dramma, ma ora il gatto è fuori dal sacco!

Tananai è beatamente fidanzata con Sara Marino e ha fatto il suo debutto nel video “Exaggerated” del suo fidanzato. In un’intervista alle Iene ha dichiarato in modo esilarante: “Ho un’amica, l’ho conosciuta a una serata. È unica, non viviamo insieme ma ha il suo spazzolino e le sue pantofole a casa mia. Nel video è lei che mi prende a calci, sì, sono i suoi piedi. Sono pazzo di lei!”.

Tutto quello che sappiamo della dolce metà di Alberto, Sara, è che è un architetto certificato che si è laureato nel 2019 e sta ancora lavorando nel campo. Ma non preoccupatevi, non è solo un successo nella sua carriera: Sara e Alberto sono anche anime gemelle! Anche quest’anno raggiungerà Alberto a Sanremo, ed ecco una sua foto che lo dimostra!