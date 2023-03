Chi è Sara Marino fidanzata di Tananai?

Chi è Sara Marino, la compagna di Tananai, uno dei personaggi più popolari di Sanremo 2023?

Il trionfo di Tananai a Sanremo l’anno scorso, e la sua presenza quest’anno con il brano “Tango”, ha attirato l’attenzione sulla vita privata dell’attraente cantante di Cologno Monzese.

Da tempo si ipotizza che Tananai abbia una relazione con la designer di corde Sara Marino, che lo scorso anno è stata vista fare il tifo per lui in alcune storie su Instagram. Ciò è stato ulteriormente confermato dai commenti di Tananai sotto le foto di Sara e dalle foto che Sara ha condiviso ieri, tra cui una in cui bacia Tananai.

In una recente intervista, il cantante ha confermato di avere una relazione con una donna incontrata una sera. Anche se è più riservato sulla relazione, ha uno spazzolino da denti e delle pantofole in casa per indicare la presenza di lei. A Sanremo 2023, Tananai ha sconvolto il pubblico con una ballata romantica, Tango, che racconta una storia d’amore vissuta a distanza. È chiaro che è profondamente innamorato.

Questa canzone non è autobiografica, ma piuttosto l’espressione di due persone che il cantautore ha incontrato. Questa canzone lo ha reso orgoglioso perché è stata la prima volta che è riuscito a raccontare una storia che non aveva vissuto in prima persona, ma che sentiva profondamente. Per questo motivo molti si sono chiesti chi fosse la fidanzata di Tananai, ipotizzando che la relazione a distanza riguardasse lui.

Fidanzata esagerata di Tananai

Di Sara Marino si sa poco, è un architetto/arch-designer che ha studiato al Politecnico di Milano e ha una passione per l’arte. Ha due profili Instagram, @sara__marino e @makeitsaltyyy, che mostrano rispettivamente le sue foto personali e le sue opere d’arte. Tananai ammira Sara per la sua autenticità ed esprime la sua ammirazione nella canzone “Black Soy Sauce”.

Sara Marino e Tananai avevano già collaborato al video musicale di “Esagerata”, che ha permesso a Tananai di partecipare al Festival di Sanremo l’anno successivo. Il video ritraeva i due in un’accesa discussione, con Sara che prendeva a calci Tananai fuori dall’auto e Tananai che inseguiva il veicolo fino ad arrendersi. La canzone parla di una relazione travagliata, ma non rispecchia il loro rapporto nella realtà, poiché i due hanno un forte legame.