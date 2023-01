Chi è Saverio Lodato? Età, lavoro, vita privata e figli del compagno di Lunetta Savino

Con immensa passione, Saverio Lodato è nato a Reggio Emilia il 6 marzo 1951 – un celebre giornalista e saggista!

A 71 anni, Saverio Lodato è l’amorevole compagno di Lunetta Savino, che ha un figlio dalla passata relazione con Franco Tavassi.

Il legame passionale tra Saverio e Lunetta è cresciuto da quando, nel 2015, si sono incontrati sul set di Felicia Impastato, dove Lunetta era la protagonista e Saverio era coautore della sceneggiatura. Sebbene il pubblico dia per scontato che Saverio sia il marito della famosa attrice, i due non sono ancora sposati.

In un’appassionata intervista al Corriere della Sera, la donna ha dichiarato con passione:

È assolutamente meraviglioso e pieno di energia, sempre desideroso di imparare cose nuove e di esplorare – cosa che per me è molto importante, visto che molti miei coetanei non hanno lo stesso entusiasmo. Grazie a lui ho potuto scoprire parti di me che non sapevo esistessero!

Biografia

Laureato in Filosofia, ha intrapreso con entusiasmo la carriera di scrittore nel 1979 con il quotidiano L’Ora.

Con un’incredibile carriera trentennale come corrispondente de “l’Unità”, Saverio Lodato è un giornalista appassionato e potente che è diventato una delle voci più influenti su mafia, antimafia e Sicilia. Oggi continua a condividere la sua saggezza su Antimafiaduemila.com.

I miei libri sono la testimonianza della mia passione e del mio impegno per scoprire la verità sulla mafia: Quarant’anni di mafia, La linea della palma (con Andrea Camilleri), Intoccabili (con Marco Travaglio), editi da Rizzoli; Ho ucciso Giovanni Falcone (con Giovanni Brusca) e La mafia ha vinto (intervista-testamento a Tommaso Buscetta), entrambi Mondadori; Il ritorno del Principe (con Roberto Scarpinato), Un inverno italiano e Di testa nostra (con Andrea Camilleri), pubblicati da Chiarelettere. Ho dedicato la mia vita a svelare i segreti della mafia e continuerò a farlo finché avrò vita.

Io e Nino Di Matteo siamo coautori dell’incredibile libro I nemici della giustizia (Rizzoli), che mi appassiona moltissimo!