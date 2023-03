Chi è Sean Kanan l’attore che fa Deacon in Beautiful? Età, moglie, figli

Conosciamo meglio Sean Kanan, l’attore che interpreta il ruolo di Deacon Sharpe nella famosa soap opera di Canale 5 Beautiful.

Chi è Sean Kanan, l’attore che interpreta Deacon nella soap opera Beautiful?

Sean Kanan è un attore americano noto soprattutto per il ruolo di Deacon Sharpe nella soap opera Beatiful. Ha 56 anni ed è nato a Cleveland, nello Stato dell’Ohio, il 2 novembre 1966. Il volto attoriale di Deacon è registrato all’anagrafe con il nome completo di Sean Perelman.

Moglie e figli

Michele Vega è una produttrice americana che ha sposato l’attore nel luglio 2012 a Monte di Procida. La coppia non ha figli.

Dal 1987, Beatiful è una delle soap opera più longeve d’America e di maggior successo in Italia. Trasmessa in circa 100 Paesi, è la soap opera più seguita del pianeta, con 35 milioni di spettatori al giorno in tutto il mondo. In Italia è presente sul piccolo schermo dal 1990, prima su Rai 2 e successivamente su Canale 5.

Ambientata nell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles, in California, Beautiful racconta la storia della famiglia Forrester e della sua azienda. La storia segue gli intrecci amorosi e gli intrighi tra i Forrester e i Logan, e i vari tradimenti e colpi di scena che si verificano nel corso degli anni.

Sean Kanan ha interpretato il ruolo di Deacon Sharpe, ex marito di Bridget e padre di Eric III e Hope Logan, dal 2000 al 2005, ripreso brevemente nel 2012, riapparso regolarmente dal 2014 al 2016 e per due episodi nel 2017.

Fisico, altezza e peso

L’attore è alto circa 1 metro e 80 centimetri e pesa circa 85 chili. Ha capelli biondi e occhi chiari, con uno sguardo magnetico. È atletico e molto alto, con un fisico invidiabile che mantiene grazie agli allenamenti quotidiani di Karate, disciplina sportiva di cui l’attore è un grande appassionato.