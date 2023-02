Chi è Serena Enardu? Età, carriera, figlio, fidanzato, Pago e Uomini & Donne

Serena Enardu è adorata dal pubblico, e per una buona ragione! Determinata e spiritosa, ha lasciato il segno a Uomini&Donne prima come tronista e poi come corteggiatrice di Giovanni Conversano. La sua storia d’amore ha conquistato il cuore anche dei telespettatori più romantici, che speravano in un finale da favola. L’abbiamo poi vista a Temptation Island con l’ex fidanzato Pago e al Grande Fratello 2020, consolidando ulteriormente il suo posto nei nostri cuori.

Intraprendiamo un viaggio emozionante alla scoperta di tutto ciò che c’è da sapere su Serena Enardu!

Serena e la sua amata sorella gemella Elga Enardu sono venute al mondo il 19 luglio 1976, sotto il segno passionale del Cancro. Queste due bellissime ragazze condividono un legame indissolubile con il fratello maggiore Gianfranco e con le rispettive famiglie, e sono state benedette da un legame incredibile fin dalla loro nascita.

La mamma aveva un bellissimo negozio di abbigliamento per bambini a Cagliari e Serena, dopo il diploma di maturità, era piena di passione ed entusiasmo per diventare imprenditrice e aprire un negozio di telefonia a Quartu Sant’Elena, la città che ora chiama casa in provincia di Cagliari.

La notorietà e l’adorazione del pubblico le sono arrivate dopo aver partecipato ad alcuni spot pubblicitari e poi a Uomini e Donne come tronista, seguendo le orme della sorella Elga.

Tommaso, l’amato figlio di Serena, è una persona di grande passione ed entusiasmo!

Serena e Tommaso hanno un legame indissolubile che non ha fatto altro che rafforzarsi da prima della sua apparizione su Canale 5! Tommy è un ragazzino vivace, educato e divertente che compare spesso nelle storie e nei post di Serena su Instagram: hanno un rapporto speciale che scalda i cuori di tutti!

Lavoro e carriera

Fin da bambina, Serena e sua sorella Elga hanno sognato di vivere una vita indipendente, perseguendo i propri obiettivi imprenditoriali. Dopo aver completato gli studi, Serena ha trovato lavoro in un negozio di telefonia e ha deciso di aprirne uno tutto suo.

Nel 2011 ha intrapreso il suo percorso televisivo, recitando al fianco di Cristian Coco in Striscia la Notizia e poi sul grande schermo nell’iconico Zoolander 2 con Ben Stiller e Owen Wilson. Oggi è una celebre influencer, adorata dai suoi numerosi follower.

Vita privata di Serena Enardu

Tutti ricordano Serena a Uomini e Donne, intenta a decidere tra Conversano e l’altro corteggiatore. Ha avuto il coraggio di non scegliere il calciatore, nonostante fosse spaventata e diffidente per le voci che lo circondavano.

Il cuore di Giovanni Conversano ebbe un sussulto quando Serena si presentò alla sua porta come corteggiatrice. Il loro amore appassionato è stato palpabile e ha fatto svenire di gioia tutti i fan della serie.

Dopo due anni di relazione appassionata, la storia è stata tragicamente interrotta a causa di uno straziante tradimento. Serena ha poi intrapreso un viaggio sulle montagne russe con il cantante Pago, divorziato da Miriana Trevisan, pieno di alti e bassi emotivi.

Nel 2019 hanno affrontato con coraggio Temptation Island e, pur essendone usciti separati, il loro amore è durato. Dopo qualche mese, Serena è entrata coraggiosamente nella casa del Grande Fratello Vip e ha riconquistato il cuore di Pago!

Purtroppo la loro relazione non è durata e Serena è ora single.

Curiosità su Serena Enardu

Serena è affascinata dal mare e dall’emozione di esplorare nuovi luoghi!È adorata per il suo spirito forte, sempre pronto a reagire con arguzia e intelligenza. Ha un legame fortissimo con l’amata sorella Elga e con l’adorato cognato Diego Daddi. La sua fanbase su Instagram pullula di ammiratori devoti che seguono ardentemente ogni sua mossa!