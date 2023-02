Chi è Silvio Testi marito di Lorella Cuccarini e padre dei figli

Lorella Cuccarini è unita in matrimonio con il suo compagno Silvio Testi da tre decenni, scopriamo maggiori informazioni su di lui e sui loro quattro figli.

Qual è lo stato civile di Silvio Testi e Lorella Cuccarini?

Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo, è sposato con Lorella Cuccarini da 30 anni. Nato nel 1954, il suo nome di nascita è Silvio Capitta e ha sempre dimostrato un forte impegno nei confronti dei suoi obiettivi. Nel 1987 ha fondato la società indipendente Triangle Production, dove ha conosciuto Lorella Cuccarini. I due hanno lavorato insieme a “Fantastico” e, a loro insaputa, hanno sviluppato una relazione sentimentale nonostante fossero entrambi impegnati in una relazione seria. Laureato in giurisprudenza, ha scelto di intraprendere una carriera nell’industria musicale, producendo canzoni per Heather Parisi.

Negli anni successivi alla scintilla iniziale, Silvio, come riportato da Lorella in diverse interviste, la invitò al cinema a vedere il film “Sogni di Akira Kurosawa” con un gruppo di persone; da questa prima uscita, il loro amore è sbocciato ed è culminato nel matrimonio nel 1991, con la nascita dei loro quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Nonostante l’occasionale distanza che li separa, il loro legame è forte.

I figli di Lorella Cuccarini, Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, sono tutti impegnati in varie attività della loro vita.

Sara, la primogenita della celebre coppia Lorella Cuccarini e Silvio Testi, è nata nel 1994. Nonostante la distanza geografica che le separa, rimane molto legata alla madre che risiede a Roma mentre Sara vive a Milano. Dopo essersi laureata in management in un’università svizzera, attualmente lavora in una società immobiliare. Giovanni, il loro secondo figlio nato nel 1995, è un rinomato DJ. È apparso sui social media insieme alla madre il giorno della sua laurea in Economia, Filosofia e Pratica all’Università di Warwick a Londra.

Completano la famiglia di Lorella Cuccarini i gemelli Chiara e Giorgio, nati nel 2000. Chiara è una calciatrice della squadra femminile della Roma mentre Giorgio, come il fratello Giovanni, punta a diventare un famoso DJ. L’account Instagram di Lorella rivela che la cucina è una delle attività che ama fare con i suoi figli. Spesso è apparsa in video con il figlio mentre preparava il suo piatto preferito, le fettuccine, tra le altre cose. Soprattutto, Lorella è una madre devota e solidale; è sempre presente alle partite di calcio della figlia Chiara.