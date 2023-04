Chi è Simone Coccia Colaiuta? Età, altezza, lavoro, fidanzata, figli e trapianto capelli

La sorprendente vita di Simone Coccia Colaiuta: dall’edilizia al trapianto di capelli

Ex spogliarellista, ballerino e muratore: scopriamo chi è Simone Coccia Colaiuta, il famoso corteggiatore di Uomini e Donne.

Biografia e carriera

Simone Coccia Colaiuta è nato a L’Aquila il 18 agosto del 1983 e attualmente ha 39 anni di età. Prima di diventare un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, ha svolto diversi lavori come muratore, spogliarellista e ballerino. Successivamente, ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore.

Il concorso di bellezza

Simone ha partecipato anche al prestigioso concorso di bellezza: “Il più bello d’Italia”.

Vita privata

Nella sua vita privata, Simone è stato sposato ed ha un figlio di dodici anni. Per ben 9 anni, è stato legato sentimentalmente all’ex senatrice ed ex deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane.

La fine della relazione è stata annunciata dai due ex fidanzati sui social network. Stefania Pezzopane ha spiegato: “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.

Trapianto di capelli

Simone Coccia Colaiuta ha deciso di sottoporsi a un trapianto di capelli. Una scelta dettata dalla voglia di sentirsi più bello e più sicuro dopo un periodo di grande instabilità. L’ex fidanzato di Stefania Pezzopane ha scelto di eseguire l’operazione a Instanbul, in Turchia.