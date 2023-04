Chi è Simone Coccia: età, peso, altezza, carriera e vita privata

Simone Coccia è un noto personaggio televisivo, riconosciuto soprattutto per i suoi impegni sentimentali. Scopriamo ulteriori informazioni sulla sua identità.

Nome: Simone

Cognome: Coccia

Data di nascita: 13 agosto 1983 (36 anni)

Luogo di nascita: L’Aquila

Segno zodiacale: Leone

Altezza: 1,87 cm

Peso: 75 kg

Il percorso professionale di Simone Coccia è iniziato come spogliarellista e nel 2014, grazie alla sua fama nel settore, è stato invitato a partecipare a Mister Italia. Sebbene non abbia vinto il concorso, ha ottenuto il titolo di Moda da DonTheFuller. Inoltre, ha fatto piccole apparizioni in televisione, come nel film The Lady di Lory Del Santo e come concorrente di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi.

La fama di Simone Coccia è in gran parte attribuita alla sua relazione con la senatrice Stefania Pezzopane, di 24 anni più grande. Nel 2014, Coccia ha dichiarato pubblicamente il suo desiderio di sposarla attraverso una dichiarazione radiofonica, chiedendo: “Mi vuoi prendere come tuo legittimo sposo?”.

Stefania Pezzopane è stata recentemente ospite del noto programma di infotainment “Un giorno da pecora”, condotto da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro su Radiodue Rai. Alla domanda sul suo futuro con Lauro, ha risposto: “Devo valutare la situazione. Darò una risposta quando sarà il momento giusto. Sono aperta a tutte le possibilità per il futuro, ma per ora ci stiamo semplicemente godendo il presente”. Per il momento, i due non sono sposati.

Degno di nota è il coinvolgimento di Simone Coccia nel terremoto di Amatrice del 2016.

Nel 2016, quando Amatrice è stata devastata dal terremoto, Simone Coccia, residente a L’Aquila, si è reso disponibile ad assistere i cittadini. La sua esperienza in un evento del genere gli ha permesso di prestare soccorso. Tuttavia, il post di un selfie sorridente della sua compagna, Stefania Pezzopane, con le macerie sullo sfondo, fece scalpore sul web, spingendo il senatore a togliere la foto da Facebook.