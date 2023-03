Chi è Simone Gianlorenzi? Età, fidanzata e biografia dell’ex marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi è nato ad Orvieto il 27 gennaio 1976 ed ha attualmente 47 anni. Egli è un rinomato musicista professionista.

Simone è stato il coniuge della presentatrice televisiva Stefania Orlando. La coppia si è unita in matrimonio nell’estate del 2019, dopo essersi incontrati nel settore musicale, poiché Simone era il chitarrista della band di Stefania Orlando, “Gli Orlandi Furiosi”. Non avendo avuto figli, i due si sono separati nel settembre 2022.

La presentatrice ha annunciato la fine della relazione tramite un post sui social media, confermando la fine del matrimonio dopo 15 anni d’amore:

“Simone ed io abbiamo percorso insieme molti anni, fianco a fianco, sulla stessa strada, fino a giungere ad un bivio e, a seguito di un’accurata riflessione, abbiamo preso direzioni diverse. Solo noi comprendiamo le ragioni dietro questa decisione, quindi vi chiedo di non indulgere in supposizioni inopportune, poiché la separazione è già abbastanza difficile per entrambi. Ci restano i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un profondo affetto, grande stima, rispetto e il reciproco desiderio di felicità.”

Al momento non è noto se Gianlorenzi sia impegnato sentimentalmente o single.

Biografia

Simone Gianlorenzi è un musicista celebre sia a livello nazionale che internazionale, con brani apprezzati in tutto il mondo. Simone è, nello specifico, un eccellente chitarrista.

Ha collaborato con numerosi artisti di successo, tra cui Anna Oxa, Briga e i Gemelli Diversi. Inoltre, ha aperto diversi concerti di prestigio, come quelli di Vinnie Moore, Steve Vai, Kee Marcello, e ha suonato con Anastacia.

Simone ha partecipato a vari programmi televisivi e uno dei suoi album più noti è “About Her”, pubblicato nel 2015.

Simone Gianlorenzi è stato ospite per due volte nella casa del Grande Fratello VIP, quando la sua ex compagna Stefania Orlando partecipava come concorrente.