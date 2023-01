Chi è Sophie Maelle figlia di Federico Fashion Style?

Federico Fashion Style è padre orgoglioso di Sophie Maelle, nata da lui e dalla sua ex moglie Letizia attraverso il processo di fecondazione in vitro (IVF).

Letizia Porcu e Federico hanno una relazione dal 2006, quando erano entrambi adolescenti. Nel 2016 la coppia si è unita in matrimonio e nel 2017 ha dato il benvenuto al mondo alla figlia Sophie Maelle, grazie alla fecondazione assistita dovuta al varicocele di Federico Fashion Style. L’arrivo della loro bambina è stato un sogno che si è avverato per il parrucchiere VIP.

Il parrucchiere ha rivelato in un’intervista a Chi che per avere la figlia hanno dovuto sottoporsi all’inseminazione e lui ha dovuto subire un intervento chirurgico per il varicocele. Ha poi spiegato che non è stato un percorso facile, che ha richiesto molto amore, sacrificio e sostegno da parte della moglie Letizia. Letizia non era una parrucchiera, ma lo è diventata per aiutarli a realizzare il loro sogno di avere un figlio. La coppia condivide spesso sui social media le foto della figlia Sophie Maelle. Ha capelli chiari e ricci folti come la madre e a volte si veste come lei.

Dopo anni di vita in comune, la coppia ha preso la difficile decisione di separarsi nel 2022, dopo 17 anni insieme.

L’infanzia difficile della parrucchiera

Lo stimato parrucchiere ha spesso raccontato la sua infanzia turbolenta. Secondo quanto riferito, i suoi coetanei lo ridicolizzavano per le sue scelte sartoriali durante gli anni della formazione.

Da bambino, partecipavo spesso a feste in cui i miei amici indossavano tute e giacche ornate di strass. Era una cosa normale per me, perché mi sentivo a mio agio nell’esprimermi in questo modo, ha rivelato il parrucchiere a Ballando con le stelle. Da allora ho imparato a non tenere conto delle opinioni degli altri, visto che al bar mi hanno detto che sembro “gay”.

L’anno scorso, i parrucchieri sono stati la sfortunata vittima di un atto di vandalismo, con la rottura del finestrino della loro Jeep Wrangler, che era stata personalizzata con glitter e vernice dorata. I due hanno espresso la loro costernazione sui social media, osservando che in un’epoca in cui si incoraggiano il rispetto e le buone azioni, ci sono ancora persone che scelgono di agire con cattiveria, facendo prepotenza e ferendo gli altri. È una vergogna che, nonostante tutto quello che è successo nell’ultimo anno, alcuni individui scelgano ancora di prendere parte a queste cattiverie gratuite.