Che fine hanno fatto Stef Burns e Maddalena Corvaglia? Come si è conclusa la loro storia?

Stef Burns e Maddalena Corvaglia si sono sposati felicemente il 28 maggio 2011, officiati da Vasco Rossi. Nel 201 hanno avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum. Maddalena, nell’annunciare la rottura, ha espresso il suo profondo amore per Stef con parole accorate: “I matrimoni non finiscono quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più. Ho avuto la fortuna di trascorrere sei anni con Stef, un uomo incredibile che sarà sempre parte integrante della mia vita. Siamo stati benedetti con il dono più grande, nostra figlia Jamie, e per questo sarò per sempre grata”.

Il cuore di Maddalena Corvaglia si è spezzato quando ha scoperto che l’uomo di cui era stata innamorata per sei anni non era chi pensava che fosse. Ha cercato disperatamente di salvare la relazione, ma alla fine ha dovuto tristemente accettare che era finita e che non c’era nulla da fare. Stef Burns, che ha avuto due figli Taylor e Woody, vive attualmente a Milano e lavora come musicista. Per il momento non si hanno notizie se abbia intrapreso un’altra relazione.

Sin dall’inizio, Stef Burns è stato l’appassionato chitarrista solista di Vasco Rossi!

Stef Burns è un chitarrista incredibilmente appassionato di Vasco Rossi, avendo iniziato a suonare fin dalla tenera età di sei anni con la chitarra del padre. La sua incredibile intraprendenza lo ha portato a fondare la sua prima band, The Yellow Brick Road, all’età di nove anni. Questa può essere considerata la prima di molte esperienze nel mondo della musica per Stef Burns, che poi entrò a far parte della band Legend, di cui faceva parte il tastierista Dave Mathews, che in seguito divenne noto come Satan.

Il suo percorso musicale inizia nel 1979 quando entra a far parte del gruppo Omega. Il suo talento è stato ulteriormente messo in luce nella colonna sonora di Top Gun, Take My Breath Away con Berlin. Nel 1991 ha avuto l’incredibile opportunità di collaborare con Alice Cooper, che ha entusiasmato il cantante italiano Vasco Rossi. Questo ha portato a uno spettacolo dal vivo insieme nel 1995 a San Siro, e da allora la loro collaborazione è diventata leggendaria.