Chi è Stefano Benassi ex marito di Chiara Salerno e le figlie Isabella e Veronica

Chiara Salerno, interprete e doppiatrice, prole degli artisti Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno. È stata coniugata con il doppiatore Stefano Benassi, con il quale ha generato due prole femminile.

Oggi, giovedì 13 aprile, Chiara Salerno, figlia di Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno, sarà ospite della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Appassionata doppiatrice e attrice, nata nel 1957, Chiara ha recitato nel 1981 con i genitori nel film “Il carabiniere” diretto da Silvio Amadio. Come doppiatrice, Chiara ha prestato con passione la voce all’attrice Connie Nielsen ne “Il gladiatore” di Ridley Scott.

L’incredibile voce di Chiara Salerno è stata utilizzata in molti progetti incredibili! È stata la voce di Sally Field in “Lincoln”, di Karen Allen in “Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo” e di Frances McDormand in “Transformers 3”. Non solo, ha anche prestato la voce a Kristine Sutherland nel ruolo di Joyce Summers, la madre di Buffy, nell’amata serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri”. Anche in televisione ha dato prova delle sue doti di attrice, interpretando la dottoressa Alida Castellani nella terza e quarta serie di “Un medico in famiglia” e la dottoressa Nicoletta Veneziani in “La squadra”. Un talento straordinario!

Chiara Salerno e Stefano Benassi erano una coppia potente, sia come attori che come doppiatori. Anche le loro due figlie, Isabella e Veronica, sono state doppiatrici, seguendo le orme dei genitori. Stefano è noto soprattutto per aver doppiato Patrick Dempsey in “Grey’s Anatomy”, Kyle MacLachlan in “I segreti di Twin Peaks” e Scott Patterson in “Gilmore Girls”. Ha prestato la sua voce anche al grande schermo, a Christoph Waltz (in “Inglourious Basterds”, “Django Unchained”, “Spectre” e “Non c’è tempo per morire”), Colin Firth, Tim Robbins, Robert Downey Jr, Gary Oldman, Gerard Butler e Jim Carrey. Nel 2022 è stato premiato con l’Anello d’Oro al Festival “Voci nell’ombra” per la direzione del doppiaggio della serie televisiva “Stranger Things” (in cui doppia anche l’attore Matthew Modine). Attualmente Stefano è felicemente sposato con l’attrice e doppiatrice Nunzia Di Somma, con la quale ha due figli, Vittoria e Nelson.