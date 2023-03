Chi è Tiziano Ferro? Età, carriera, discografia, vita privata, marito e figli

Tiziano Ferro sarà stasera a C’è Posta Per Te e sarà uno degli ospiti speciali della trasmissione. Ancora una volta, il famoso cantante torna in Italia ed è pronto a regalare al pubblico tante emozioni con la sua grande dolcezza e sensibilità.

Tiziano è cambiato molto nel corso degli anni, anche nella sua musica. Recentemente si è preso una piccola pausa dalla musica per concentrarsi sulla famiglia. Lui e suo marito hanno due bellissimi bambini che hanno adottato.

Vogliamo raccontarvi i cambiamenti che Tiziano Ferro ha subito nel corso degli anni, così come il coraggio e il passato che lo hanno portato al successo. Ecco tutto quello che non sapete su di lui!

Tiziano Ferro è nato a Latina nel 1980 ed è sempre stato appassionato di musica. Ad oggi, è uno dei cantanti più in vista d’Italia.

Il primo incontro di Tiziano con il mondo musicale avviene all’età di cinque anni, precisamente durante le vacanze di Natale, quando riceve in regalo una tastiera. Questa precoce esposizione alla musica ha posto le basi per il suo futuro successo come musicista.

La sua adolescenza fu molto travagliata a causa della sua timidezza e della bulimia che lo affliggeva. Tuttavia, questo non gli ha impedito di scrivere e registrare le sue prime canzoni.

Molti anni dopo, Tiziano decide di iscriversi a scuole private di musica e canto. Nel 1997 si iscrisse all’Accademia della Canzone di Sanremo e, una volta completata la formazione, pubblicò la sua prima canzone di grande successo, Xdono, nel 2001. Il duro lavoro e la dedizione di Tiziano sono stati ripagati e la sua canzone ha avuto un enorme successo.

Il suo primo album, Rosso Relativo, è stato pubblicato nello stesso anno ed è tuttora considerato una pietra miliare della musica italiana. Nel corso della sua vita ha vissuto molti trasferimenti, a causa del suo lavoro, tra cui il Messico nel 2004 e Manchester. Alla fine è tornato in Italia per diversi anni.

Dal 2016 risiede stabilmente a Los Angeles, dove ha conosciuto e si è innamorata del suo attuale marito, Victor Allen. La coppia si è sposata prima a Los Angeles e poi a Sabaudia. Infine, nel 2022, sono diventati genitori di Margaret e Andres.