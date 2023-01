Chi è Tonino Lamborghini padre di Elettra Lamborghini?

Tonino Lamborghini, imprenditore bolognese ed erede della nota casa automobilistica di lusso, è una figura ampiamente riconosciuta ma tendenzialmente reticente di fronte ai media rispetto alla figlia Elettra. Nell’ottobre 2019 è stato al centro di una notevole attenzione mediatica a causa di speculazioni su una presunta figlia avuta da una relazione precedente al suo matrimonio.

Flavia, nata nel 1988, è il frutto di una relazione tra una donna napoletana e un impresario. Lunedì 28 ottobre 2019, durante il programma di Canale 5 Live Non è la D’Urso, Rosalba, ex compagna e madre di Flavia, ha rivelato ulteriori dettagli.

Tonino Lamborghini

Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, il fondatore della nota casa automobilistica di lusso, gestisce attivamente l’azienda di famiglia. Lamborghini è ampiamente riconosciuto come simbolo del lusso e delle automobili, tuttavia l’imprenditore bolognese ha anche investito in varie attività per espandere il suo impero finanziario. Nonostante la sua posizione di rilievo, Lamborghini junior è sempre stato reticente alle luci della ribalta: si sa poco della sua vita personale, a parte la passione per le auto.

Tonino Lamborghini vita privata

Tonino Lamborghini e sua moglie Luisa Peterlongo hanno cinque figli, la più famosa delle quali è Elettra Miura, oltre a Ginevra, Ferruccio e le gemelle Flaminia e Lucrezia.

Elettra Lamborghini è una figura rinomata in Italia e all’estero, conosciuta per le sue apparizioni in programmi televisivi. In Spagna è particolarmente nota per la sua partecipazione a programmi come Super Shore e Grand Hermano Vip (alias Grande Fratello). Ha anche intrapreso una carriera canora di successo e ricopre il ruolo di giudice a The Voice of Italy. Anche il figlio, Ferruccio Lamborghini Junior, è un personaggio noto, avendo ripreso le passioni del nonno, fondatore della nota casa automobilistica. Inoltre, è un pilota di Moto2.

Recentemente è stato rivelato che Tonino Lamborghini ha una figlia segreta, Flavia.

Secondo alcune indiscrezioni, Tonino Lamborghini potrebbe avere una figlia segreta, Flavia, nata alla fine degli anni ’80 da una relazione con una donna napoletana. Durante la trasmissione Live Non è la D’Urso dell’ottobre 2019, Rosalba, la donna in questione, ha rivelato di aver avuto una relazione reciproca con Lamborghini che è continuata anche dopo il suo matrimonio con un uomo napoletano. Tonino era a conoscenza della maternità ma voleva tenerla nascosta. Quando Flavia ha saputo la verità sul padre, si è presentata all’azienda bolognese, come ha raccontato.

Al mio arrivo nell’azienda Lamborghini, notai che aveva lasciato l’auto aperta. Approfittando dell’occasione, mi sedetti sul sedile del passeggero. Quando tornò, ci trovammo faccia a faccia. Mi presentai e la sua risposta non fu favorevole. Disse che mia madre era una donna frivola e che non c’era stata una vera relazione tra loro, ma solo brevi incontri. Ha inoltre affermato che era inopportuno da parte mia contattare sua moglie e che non avrei dovuto causare alcun disturbo alla sua famiglia. A quel punto sono uscita dal veicolo in lacrime.