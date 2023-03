Chi è Valentina De Ceglie moglie di Fabrizio Biggio? Età, lavoro e figli

Indagheremo su tutto quello che c’è da sapere su Valentina De Ceglie, la moglie dell’attore de I Soliti Idioti Fabrizio Biggio. Valentina De Ceglie è la compagna dell’attore e conduttore Fabrizio Biggio, ideatore de I Soliti Idioti insieme a Francesco Mandelli. I due hanno avuto due figli insieme e hanno sempre mantenuto una vita privata molto riservata. Vediamo alcune curiosità su Valentina e sulla sua carriera.

Valentina De Ceglie è la moglie dell’attore de I soliti idioti Fabrizio Biggio. I due hanno avuto due figli insieme. Valentina lavora nel mondo della televisione e si è fatta conoscere sui social media per la sua passione per l’arte dell’uncinetto. Ha creato la pagina social Mini Molly Crochet, dove mostra alcune delle sue creazioni all’uncinetto. La donna è sempre stata molto riservata sulla sua vita personale e sulla sua formazione, e in effetti non si conoscono molte informazioni su di lei.

Valentina De Ceglie: vita privata

Valentina De Ceglie è legata a Fabrizio Biggio, attore de I Soliti Idioti, da una lunga e importante storia d’amore. Insieme hanno avuto due figli (Alo e Bianca). In un’intervista a Grazia, l’attore ha confessato che Valentina è l’unica delle sue compagne in grado di gestire la sua disordinatezza. “Sono super disordinato. Se c’è un calzino sul pavimento, non lo vedo; potrebbe rimanere lì per un mese. I miei partner precedenti non lo accettavano e infatti sono stati fatti fuori, senza sosta, uno dopo l’altro”, ha detto.

Non si conosce il luogo e il patrimonio dei due individui.

Fabrizio Biggio è il marito di Valentina De Ceglie.

Fabrizio Biggio è nato a Firenze il 27 giugno 1974. È un attore e conduttore televisivo, noto soprattutto per i suoi ruoli nella sitcom I Soliti idioti e nei film I soliti idioti – il film e I 2 soliti idioti. Ha anche condotto alcuni noti programmi televisivi, come Meglio tardi che mai e Stracult. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stato piuttosto riservato e non ha mai parlato apertamente della sua relazione con Valentina De Ceglie.

Valentina De Ceglie: curiosità.

Due delle sue migliori amiche sono Alessia Marcuzzi e Katia Follesa.

Le piace trascorrere il tempo libero con la famiglia e all’aria aperta.

– Le piace lavorare all’uncinetto.

Ama condividere foto della sua vita quotidiana e delle sue passioni su Instagram.