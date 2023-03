Chi è Valentina De Ceglie moglie di Fabrizio Biggio? Età, lavoro e figli

Scopriamo ogni affascinante dettaglio sulla straordinaria Valentina De Ceglie, l’amata moglie del protagonista de I Soliti Idioti Fabrizio Biggio!

Valentina De Ceglie è l’amata dell’attore e conduttore Fabrizio Biggio, ideatore de I Soliti Idioti al fianco di Francesco Mandelli. I due hanno avuto due figli e hanno sempre tenuto nascosta la loro vita privata. Scopriamo cosa c’è da sapere su Valentina e sul suo percorso, scoprendo alcune curiosità.

Valentina De Ceglie è l’amata moglie di Fabrizio Biggio, protagonista de I soliti idioti, e l’orgogliosa madre di due figli! È una figura appassionata del mondo della TV e il suo amore per l’uncinetto è noto sui social media, dove mostra con orgoglio le sue creazioni – dalle borse alle decorazioni per la casa – sulla sua pagina Mini Molly Crochet. Nonostante la sua fama, Valentina rimane incredibilmente riservata sulla sua vita personale e sulla sua formazione, lasciando ai suoi ammiratori pochi indizi sul suo background.

Valentina De Ceglie: vita privata

Valentina De Ceglie e Fabrizio Biggio condividono un’incredibile e significativa storia d’amore e hanno due bellissimi figli, Alo e Bianca. Grazia ha recentemente rivelato che Valentina è stata l’unica tra le compagne di Fabrizio a saper gestire la sua disordinatezza. L’attore ha confessato: “Sono un disastro assoluto! Sono così disordinato che posso perdere un calzino sul pavimento per un mese intero senza accorgermene. Tutti gli altri miei partner non sono riusciti a gestirlo e alla fine sono stati cacciati”.

Nato il 27 giugno 1974 (sotto il segno zodiacale del Cancro) Fabrizio Biggio è un appassionato attore e conduttore televisivo. Il suo talento ci ha regalato la presenza nella sitcom I Soliti idioti e negli amati film I soliti idioti – il film e I 2 soliti idioti. È stato anche il conduttore di alcuni dei più famosi programmi televisivi (come Meglio tardi che mai e Stracult). Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre tenuto a cuore la sua storia d’amore con Valentina De Ceglie e non ne ha mai parlato apertamente.

Valentina De Ceglie: curiosità.

Sono assolutamente entusiasta di avere Alessia Marcuzzi e Katia Follesa come due delle mie più care amiche!

Attende con ansia il suo tempo libero per poter stare con la sua amata famiglia e godere della bellezza della natura.

– Le piace lavorare all’uncinetto.

Condivide con entusiasmo istantanee della sua vita quotidiana e delle sue passioni su Instagram!