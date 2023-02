Chi è Vasco Valerio marito di Vittoria Belvedere? Età, figli e lavoro

Vasco Valerio è nato il 19 maggio 1969 a Verona ed è un imprenditore nel settore della gestione degli eventi.

Vasco Valerio età, moglie, figli

Vasco Valerio ha 53 anni ed è sposato con l’attrice Vittoria Belvedere dal 12 giugno 1999. I due hanno tre figli: due maschi, Lorenzo e Niccolò, e una femmina, Emma. Tra la coppia c’è stato un periodo di difficoltà coniugale, che però alla fine si è risolto.

Vittoria Belvedere

Vittoria, originaria di Milano, si trasferisce a Vimercate all’età di nove mesi. A 15 anni inizia la sua carriera di modella, che la porterà a recitare all’età di 18 anni. Il suo primo ruolo è nella miniserie televisiva Delitti privati del 1993, diretta da Sergio Martino. Nello stesso anno recita anche in Piazza di Spagna, La famiglia Ricordi e In camera mia. Il suo debutto in un lungometraggio è avvenuto l’anno precedente con Oro, diretto da Fabio Bonzo. Vittoria è poi apparsa in La spiaggia (1999), Si fa presto a dire amore (2000) e La lettera (2004).