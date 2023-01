Chi è Veronica Ciardi moglie di Federico Bernardeschi? Età, lavoro e figli

La Juventus, nel finale di stagione, ha scoperto un Bernardeschi rinvigorito; conosciamo Veronica Ciardi, la sua splendida moglie!

Federico Bernardeschi si è messo in luce nelle ultime settimane e il club bianconero è intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno. Allegri è deciso a non privarsi di un giocatore che considera fondamentale per i suoi piani tattici e per gli equilibri della squadra. Uscendo per un attimo dal campo, pochi sanno che Bernardeschi è sposato.

Veronica Ciardi è passata dall’essere una concorrente del Grande Fratello all’essere felicemente sposata con Bernardeschi: un percorso d’amore davvero notevole!

Stiamo parlando di Veronica Ciardi, l’ex concorrente del Grande Fratello diventata famosa per il suo romantico bacio con Sarah Nile nella casa più famosa d’Italia. L’attrice, che ha partecipato al film “I soliti idioti”, ha conosciuto il calciatore nel 2016 a Formentera; i due si sono sposati subito dopo la vittoria dell’Italia agli Europei. La storia d’amore, pur non essendo sempre un letto di rose (ci sono stati molti momenti complicati), è stata suggellata da una promessa di eternità. Ma cosa sappiamo di Veronica Ciardi, che è stata in grado di far perdere la testa all’esterno offensivo della Juventus?

Veronica Ciardi è un’incredibile 37enne che non è solo un’attrice, ma anche una modella (cosa ovvia guardando il suo splendido fisico) e una showgirl. È una persona determinata che sa quello che vuole e trova sempre un modo per ottenerlo. Le sue passioni sono i tatuaggi e lo sport, che considera i suoi più grandi compagni. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Veronica si è dedicata alla palestra e alla bicicletta, che le hanno permesso di perdere il peso accumulato nella casa e di mantenere il suo splendido fisico. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata con Bernardeschi e insieme hanno due bellissime figlie, Deva e Lena.

Veronica Ciardi è una donna, moglie e madre incredibile, con una forza che smentisce la sua fragilità. Dopo aver superato una serie di momenti difficili, ora si sta crogiolando nella gioia e nell’appagamento che giustamente si merita, grazie al suo amato Federico.