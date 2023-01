Chi è Victoria la fidanzata di Irama? La storia

Irama è ancora alla ricerca dell’amore o è già impegnato? Chi è la misteriosa Victoria Stella Doritou e come si sono incontrati? Tutti i dettagli più succosi sulle relazioni passate e sui tradimenti del cantante di Amici sono stati svelati!

I fan sono in fibrillazione per le speculazioni sullo stato della relazione passionale di Irama con Victoria Stella Doritou, modella e influencer 25enne di Limassol, Cipro. Il famoso cantante, ex di Amici di Maria De Filippi, tiene alla sua privacy e le notizie sulla sua vita privata sono limitate. Ma i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, fino a rivelare di essere fidanzati. Victoria Stella Doritou è un’appassionata giramondo che segue la sua passione per la moda e la danza. Ha studiato in Ungheria ed è stata scelta da importanti marchi come testimonial, dandole l’opportunità di viaggiare in tutta Europa, dove ha incontrato Irama durante una delle sue numerose tappe. Tra le storie d’amore passate di Victoria Stella Doritou c’è un ex GF VIP, Andrea Zelletta, ma la loro relazione è durata poco.

A Radio Deejay, Irama ha parlato della sua amata Victoria, raccontando la romantica storia di come si sono conosciuti a Parigi durante la Settimana della Moda del 2019. Lui si sentiva stravolto da un concerto a Bologna, così insieme a un amico decise di prendere un treno per la città dell’amore. Nonostante il loro stato “incappucciato, brutto e cattivo”, lei lo ha notato e hanno condiviso una serata indimenticabile esibendosi per strada. Purtroppo la loro relazione, durata due anni e mezzo, si è conclusa a causa di progetti personali e professionali contrastanti, culminando nelle loro ultime vacanze estive trascorse separatamente. Poiché i loro stili di vita hanno iniziato a divergere, Irama è rimasto nuovamente single.

Irama tutte le fidanzate

Le passate avventure di Irama sono state solo dei semplici flirt, come Nicole Vergani e Sephora Ferrillo. La sua relazione più significativa è stata quella con Giulia Tascione, durata due anni fino all’inizio della relazione con Giulia De Lellis. Questo ha scatenato l’indignazione delle ex compagne Nicole Vergani e Giulia Tascione, nonché di Ana Yanirsa, che aveva appena iniziato a frequentarlo prima dell’annuncio. Lo stile di vita da bad boy di Irama è evidente, visto che dalla De Lellis è passato rapidamente a Victoria Stella Doritou, la sua ultima fiamma conosciuta.