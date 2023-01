Programmi Tv Stasera oggi 28 gennaio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a divertirvi! Raiuno vi propone l’emozionante varietà Tali e quali, condotto da Carlo Conti. E se non bastasse, Canale 5 propone il delizioso people show C’è posta per te, condotto dalla straordinaria Maria De Filippi. Non perdetevi il divertimento!

Preparatevi a un’emozionante serata di televisione questo sabato 28 gennaio 2023! Sintonizzatevi su Raitre per Città segrete di Corrado Augias, e non perdetevi il film d’animazione Scarpette rosse e i 7 nani su Italia 1: è imperdibile!

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile questa sera, sabato 28 gennaio 2023, quando la Rai vi porterà uno spettacolo emozionante! Non perdete questa straordinaria occasione di divertimento e di ispirazione!

Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.25 per lo straordinario varietà Tali e quali! Per la penultima puntata dello show di Carlo Conti, gli incredibili giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, insieme a un ospite speciale, selezioneranno altri due concorrenti non famosi che si uniranno al vincitore dell’edizione precedente nell’attesissima finale di sabato 4 febbraio. Non mancate!

Alle 21.45 su Raitre, non perdetevi l’emozionante documentario Città segrete! Dopo i tre episodi inediti, l’amatissimo Corrado Augias ci condurrà in un incredibile viaggio tra le bellezze di Palermo. Unisciti a lui mentre ci trasporta in uno studio virtuale, una sorta di grande “terrazza” con oggetti 3D e mappe virtuali che si affacciano sulla città. Sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile!

Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21.15 per una serata all’insegna della poesia e dell’emozione. Lo spettacolo di Moni Ovadia, ispirato alla poesia di Yitzhak Katzenelson, sarà rappresentato al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, lo stesso da cui partivano i convogli per Auschwitz. Non perdetevi questo potente spettacolo!

Immergetevi nell’emozionante esperienza di guardare i programmi Mediaset su Tv8, Nove e Real Time!

Non perdetevi l’imperdibile programma C’è posta per te su Canale 5 alle 21.20! Il people show di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti e spopola sui social media anche dopo la messa in onda. Il segmento più chiacchierato è stato finora l’avvincente storia di Stefano e Valentina, la cui tumultuosa relazione è stata definita da molti “tossica”.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per l’emozionante reality 4 Ristoranti! Alessandro Borghese è alla ricerca del ristorante più raffinato della zona storica di Verona, in Valpolicella. Sarà il Ristorante Le Cedrare, L’Enoteca Bacco d’Oro, Il Groto de Corgnan o La Posta Vecia di Colognola ai Colli? Non perdetevi l’emozione!

Questa sera, alle 21.25, non perdetevi l’incredibile storia del naufragio del Titanic! Nella fatidica notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, il maestoso transatlantico si scontrò con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York. Siamo entusiasti di presentare alcuni documenti mai visti prima che contribuiranno a raccontare questa storia straordinaria.

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per vedere Lives on the Edge, con l’ispiratrice Renee, un’ex modella curvy che si dedica con passione al messaggio che “grasso è bello”. Sfortunatamente, Renee ha esagerato e ora è pericolosamente vicina ai 90 chili. Nonostante le sue forti convinzioni, ha accettato i suoi errori e sta ascoltando i suoi medici, che la avvertono che la sua salute è in pericolo.

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento questo sabato 28 gennaio 2023! Non perdetevi gli incredibili film in programma stasera: sarà sicuramente una serata indimenticabile!

Non perdetevi il film drammatico del 2019 di Nick Rowland, L’ombra della violenza, con Cosmo Jarvis su Rai 4 alle 21:20! Ambientato nell’Irlanda rurale di provincia, il film segue l’ex pugile Douglas Armstrong mentre si destreggia tra i suoi compiti di tuttofare per la famiglia Devers e la loro attività di spaccio di droga. Ma le cose prendono una piega oscura quando i suoi datori di lavoro gli chiedono di commettere un omicidio. È un film da non perdere!

Non perdete il film commedia del 2018 di Michele Soavi La Befana vien di notte, con l’incredibile Paola Cortellesi, su Rai Movie alle 21.10! Paola, un’amata maestra, si trasforma in Befana di notte e viene scioccamente rapita poco prima dell’Epifania da un produttore di giocattoli. Ma niente paura! Un coraggioso gruppo di studenti scopre la verità e decide di aiutarla!

Preparatevi a commuovervi con il capolavoro di Steven Spielberg del 1993, Schindler’s List, interpretato da Liam Neeson e Ben Kingsle. Oskar Scindler (Liam Neeson) è un industriale tedesco che nel 1938 assume lavoratori ebrei nella sua fabbrica, ma con l’aiuto del contabile Itzhak Stern, le sue azioni diventano una fonte di salvezza per molti di loro che altrimenti sarebbero stati mandati ad Auschwitz. Non perdetevi questo potente dramma su Rete 4 alle 21.25!

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21:20 per il capolavoro d’animazione di Sung-ho Hong del 2019 Scarpette rosse e i 7 nani. Sette principi, maledetti da un incantesimo, sono stati trasformati in sette nani paffuti e dalla pelle verde. Ma possono essere salvati dalla loro condizione con il bacio della donna più bella del mondo! Può sembrare impossibile, ma un anno dopo, una splendida ragazza dal nome improbabile appare nella loro casa… si fa chiamare Scarpette Rosse!

Alle 21.15 su La7, non perdete True Lies di J. Cameron del 1994, ricco di azione, con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee. Helen crede che suo marito Harry sia un tranquillo rappresentante d’affari, ma in realtà è una spia della CIA. Senza volerlo, si ritrova coinvolta nelle imprese del marito.

Alle 21.00 su Iris, da non perdere il film thriller di Andrew Davis del 1993 Il fuggitivo, con Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente accusato dell’omicidio dell’amata moglie, ma riesce a liberarsi e si imbarca in una missione per trovare il vero colpevole. Lo sceriffo Gerard è determinato a rintracciarlo. Da non perdere!

Preparatevi a un’emozionante serata di film su Sky stasera, sabato 28 gennaio 2023!

Non perdetevi il film poliziesco del 2023, I delitti del Barlume – E allora Zumba!, con Lucia Mascino, in prima visione questa sera alle 21.15 su Sky Cinema Uno! Il commissario Fusco indaga sull’omicidio del pediatra che seguiva la piccola Marina. Beppe, un padre preoccupato, è nel panico. Non perdetevi questo film emozionante!

Preparatevi a essere travolti dal dramma di Simon Curtis del 2022 Downton Abbey II – Una nuova era, con A. Leech e T. Middleton, in prima visione su Sky Cinema Due alle 21.15! Unisciti all’emozione di Tom Branson e Miss Lucy Smith che si preparano a sposarsi, mentre Lady Violet riceve in dono da un ex spasimante una villa sulla Costa Azzurra. Non perdetevi questa romantica storia d’amore e d’avventura!

Preparatevi a un’emozionante serata di intrattenimento per famiglie con Minions 2 – Come Gru diventa cattivo su Sky Cinema Family alle 21.00! Il sogno d’infanzia di Gru di unirsi a Maleficent 6 prende vita, solo per essere ostacolato da eventi inaspettati. Ma non temete, gli inarrestabili Minions sono qui per salvare la situazione!

Preparatevi a una serata adrenalinica con il film d’azione Need for Speed di Scott Waugh del 2013, con Dominic Cooper, su Sky Cinema Action alle 21.00! Tobey, un giovane meccanico appassionato che gestisce l’azienda di famiglia, viene coinvolto in una gara clandestina dal famigerato Dino, un pilota ricco e viziato. Tragicamente, uno degli amici di Tobey muore durante la gara.

Non perdetevi il film drammatico di Paolo Virzì del 2013, Il capitale umano, con Fabrizio Bentivoglio, su Sky Cinema Suspense alle 21.00! Sullo sfondo di un misterioso incidente, le vite di un immobiliarista, di una donna ricca ma scontenta e di una ragazzina sottomessa ai desideri del padre si fondono in una storia avvincente e coinvolgente. Non perdete questa straordinaria opportunità!