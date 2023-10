Chi è Vincent Plicchi, noto come Inquisitor Ghost su TikTok, si è tragicamente tolto la vita in diretta a soli 23 anni

La Tragica Fine di Vincent Plicchi, il TikToker Inquisitor Ghost

Vincent Plicchi, un 23enne di Bologna noto su TikTok come Inquisitor Ghost, ha commesso suicidio in diretta. Il giovane, che contava 100mila followers sulla piattaforma, era un appassionato cosplayer del celebre videogame Call of Duty.

Un Dramma in Diretta Streaming

Lunedì sera, Vincent si è tolto la vita in diretta su TikTok nella sua casa a Bologna. Durante la diretta, una persona ha tentato di aiutare il ragazzo chiamando il 118. Il padre di Vincent ha cercato disperatamente di salvarlo, ma purtroppo ha ritrovato il figlio senza vita.

Un Addio Straziante

Vincent ha lasciato un biglietto nel quale chiedeva scusa al padre per il suo gesto e gli affidava la cura del suo gatto. Durante i funerali, celebrati con rito buddista, il padre ha dichiarato che suo figlio “era troppo buono per questo mondo infame”.

Le Indagini e le Accuse di Cyberbullismo

La Procura e i carabinieri della compagnia Bologna Centro stanno indagando sulla vicenda per cercare di ricostruire le dinamiche del gesto e capire le ragioni del suicidio. Nel frattempo, in rete sono emerse testimonianze che raccontano come Vincent sia stato vittima di cyberbullismo. Secondo queste dichiarazioni, una ragazza che lo avrebbe aiutato nell’editing dei video per il suo canale lo avrebbe in seguito accusato di molestie, scatenando una campagna d’odio nei suoi confronti.

Un Appello alla Sensibilizzazione sul Cyberbullismo

Andrea Suergiu, amministratore de La casa dei videogames, ha commentato la vicenda sul sito Powened: “Una vicenda terribile, che ci sentiamo di raccontare solo per cercare di sensibilizzare tutti coloro che leggeranno su quanto, ancora oggi, il bullismo online sia capace di destabilizzare le menti più fragili e mettere fine ad una vita”.

Il Blocco dei Profili Social

Il profilo TikTok del ragazzo è stato bloccato dalle autorità e tutti i profili social coinvolti nella vicenda sono stati resi irreperibili.