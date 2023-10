Jo Squillo ha una figlia ma è ” Elettiva”

Chi è Jo Squillo e cosa rappresenta la sua carriera?

Jo Squillo, celebre cantautrice e conduttrice, non è solo una figura della musica italiana, ma anche un’impegnata “ar-tivista” che desidera portare messaggi significativi attraverso la sua arte. In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua carriera, mettendo in luce il suo impegno nel femminismo e nell’ecologismo.

Jo Squillo, il cui vero nome è Giovanna Maria Coletti, è milanese da sette generazioni. Cresciuta in un contesto ricco di stimoli creativi, con un padre rappresentante della Candy e un artista nel tempo libero, Jo ha ereditato una passione per la musica e la creatività. La sua storia è caratterizzata anche dalla presenza di una sorella gemella, con cui ha condiviso un legame speciale nonostante le sfide, tra cui la dislessia.

Durante gli anni ’70, Jo ha iniziato a frequentare il centro sociale Santa Marta, entrando in contatto con la cultura punk. È in questo periodo che ha iniziato a scrivere canzoni, spesso affrontando temi provocatori e socialmente rilevanti. Jo è stata una delle prime donne a scrivere e cantare le proprie canzoni, rompendo gli stereotipi dell’epoca.

Uno dei brani più significativi di Jo è “Violentami,” ispirato da un tragico evento in metropolitana. Con questa canzone, Jo ha cercato di ribaltare la narrazione e dare voce alle donne, sfidando il concetto di vittimizzazione. Questo brano è diventato un inno di emancipazione per molte donne.

Jo Squillo ha avuto la sua band, la Kandeggina Gang, e la sua musica era “nociva e sbiancante come la candeggina.” Essere femminista per lei significava abbracciare la libertà e sfidare il maschilismo, anche quando era difficile farlo.

Un punto di svolta nella sua carriera è stato l’incontro con Sabrina Salerno, un’icona pop internazionale. Insieme, hanno creato un mondo musicale unico. L’impegno era tale che dovevano viaggiare con ben 10 guardie del corpo per proteggersi da possibili minacce.

La Figlia “Elettiva” di Jo Squillo

Una parte speciale della vita di Jo è la sua figlia “elettiva.” Questa giovane donna è entrata nella sua vita quando Jo ha perso i genitori, e ha portato una nuova luce nella sua esistenza. La ragazza era una modella che lottava per guadagnarsi da vivere, e la sua determinazione ha affascinato Jo. Questa giovane è diventata la figlia “elettiva” di Jo, una relazione speciale e unica che ha trasformato entrambe le loro vite.

In Breve

Jo Squillo è molto più di una cantautrice. È un’icona del femminismo, un’artista che ha scritto la sua storia nella musica e nella lotta per i diritti delle donne. La sua carriera è un esempio di coraggio, determinazione e passione. Jo Squillo dimostra che la musica può essere una forma di attivismo potente e trasformativa.